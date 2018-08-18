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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 14:25
Serg-ik написав: zzzzzz написав:
Этот закон выгодный для автосалонов.
чем? Думаете Автосалон разбогатеет, положив разницу или её часть в карман? Ну разве что продавцы премиальных авто...На остальных авто-копеечная экономия. Изменение цены в процентах меньше, чем колебание курса доллара в течение года.
Для официалов это однозначно выгодно.
1. Рост продаж авто + рост авто находящихся на обслуживании.
2. Такие акцизы убьют всю вторичку. Даже машина 5-9 лет станет не выгодно растамаживать.
Автосалон больше заработает на СТО куда вы 5 лет будете ездить в отличии от бл.я.харей.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:29
zzzzzz написав:
Для официалов это однозначно выгодно.
1. Рост продаж авто + рост авто находящихся на обслуживании.
2. Такие акцизы убьют всю вторичку. Даже машина 5-9 лет станет не выгодно растамаживать.
Автосалон больше заработает на СТО куда вы 5 лет будете ездить в отличии от бл.я.харей.
Вы так осведомлены в этом ? Этот закон как раз убьёт автосалоны - потому что я лично привез одну авто с штатов себе, и среди моего окружения большая часть тех кто хотел купить авто купили либо в европе , либо в штатах. Возможно я не в тех кругах общаюсь, но когда мы забирали машину в Одессе весь евротерминал был завален машинами.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:48
zzzzzz написав:
Я в бмв не разбираюсь, мне япония больше импонирует
получается что закон прописан под ВОГ, ОККО и прочих топливных монополистов
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striped
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Додано: Чет 15 лис, 2018 14:53
striped написав: zzzzzz написав:
Я в бмв не разбираюсь, мне япония больше импонирует
получается что закон прописан под ВОГ, ОККО и прочих топливных монополистов
Скорее нет. Новые авто более экономичные.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 15:27
PrimusInterPares Завален - означает битками всё было завалено как и на американской автосвалке? Лично вы какое авто купили и до какой степени оно было бито? В хлам со сработавшими подушками, слегка, просто ехать нельзя после восстановления без сертификации или поврежден двигатель при аварии и пендосам выгоднее слить его на шару новоявленным элитным покупцям чем менять двигало дома за 3-5куе
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барабашов
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