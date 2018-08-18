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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2720272127222723

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:25

  Serg-ik написав:
  zzzzzz написав:Этот закон выгодный для автосалонов.

чем? Думаете Автосалон разбогатеет, положив разницу или её часть в карман? Ну разве что продавцы премиальных авто...На остальных авто-копеечная экономия. Изменение цены в процентах меньше, чем колебание курса доллара в течение года.


Для официалов это однозначно выгодно.
1. Рост продаж авто + рост авто находящихся на обслуживании.
2. Такие акцизы убьют всю вторичку. Даже машина 5-9 лет станет не выгодно растамаживать.

Автосалон больше заработает на СТО куда вы 5 лет будете ездить в отличии от бл.я.харей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zzzzzz написав:Для официалов это однозначно выгодно.
1. Рост продаж авто + рост авто находящихся на обслуживании.
2. Такие акцизы убьют всю вторичку. Даже машина 5-9 лет станет не выгодно растамаживать.

Автосалон больше заработает на СТО куда вы 5 лет будете ездить в отличии от бл.я.харей.

Вы так осведомлены в этом ? Этот закон как раз убьёт автосалоны - потому что я лично привез одну авто с штатов себе, и среди моего окружения большая часть тех кто хотел купить авто купили либо в европе , либо в штатах. Возможно я не в тех кругах общаюсь, но когда мы забирали машину в Одессе весь евротерминал был завален машинами.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:48

  zzzzzz написав:Я в бмв не разбираюсь, мне япония больше импонирует


получается что закон прописан под ВОГ, ОККО и прочих топливных монополистов :)
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 14:53

  striped написав:
  zzzzzz написав:Я в бмв не разбираюсь, мне япония больше импонирует


получается что закон прописан под ВОГ, ОККО и прочих топливных монополистов :)

Скорее нет. Новые авто более экономичные.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:27

PrimusInterPares Завален - означает битками всё было завалено как и на американской автосварка? Лично вы какое авто купили и до какой степени оно было бито? В хлам со сработавшими подушками, слегка, просто ехать нельзя после восстановления без сертификации или поврежден двигатель при аварии и пендосам выгоднее слить его на шару новоявленным элитным покупцям чем менять двигало дома за 3-5куе
барабашов
 
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