Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/ ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))
мое имхо вообще не лезть во что-то, что сдается позже 20 года. мне кажется, что нас ждет офигенная турбулентность в 2019 году, но уже в декабре 19 года можно принимать решение, что делать. если чуйка права, то на примере каскада там метр может выйти баксов по 500. если нет, то имхо бесплатное и претензий не принимает
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.
airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.
Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.
Я тоже знаю. Корпорация Богдан. Кредит по 0,1%. На 15 лет. Вот где эффективные менеджеры.
vano80 написав: Никто не знает, как позвать мера в район выбросов Дарницкой ТЕЦ? Тут сейчас такой смрад стоит, пусть осмотрит еще раз, куда почти сто лямов поставили
Поставили... и антрацит заменили бурыми углями с повышенным содержанием диоксида серы. Это как реконструкция БСА. Вместо лежать и вонять, говно будут сжигать. Проблему переполнености иловых полей это решит, но дышать легче не станет. Характер вони изменится и всё.
kyk написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем. Если Юлю не выберем - то все в тумане.
я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.[/quote]
Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.[/quote] При чем тут Европа, студент?[/quote]
Дядя, проходим мимо. Если в одной стране есть ипотека под 2% то можно и в другой такое же сделать. Или это трудно догнать.