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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 15:56

  барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?

Мы в угадай мелодию играем?
3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод
Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:03

  necovi4 написав:Вести с полей. С сегодняшнего дня стартовал новый ЖК Лукьяновский каскад https://l-kaskad.com.ua/
ОП ещё нет, но по предварительным данным цена квадрата будет 840уе. Сдача, конец 21 года. Однушка 44 квадрата, выйдет около 35 000. Что скажете? Брать ? )))

мое имхо вообще не лезть во что-то, что сдается позже 20 года. мне кажется, что нас ждет офигенная турбулентность в 2019 году, но уже в декабре 19 года можно принимать решение, что делать.
если чуйка права, то на примере каскада там метр может выйти баксов по 500. если нет, то имхо бесплатное и претензий не принимает :)
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

По свежим следам - https://news.finance.ua/ru/news/-/438495/klichko-provel-osmotr-novogo-elektrofiltra-na-darnitskoj-tets
"“Мы запустили в работу первый из предусмотренных новых электрофильтров. Это сейчас позволяет более чем в 30 раз уменьшить выбросы вредных веществ в воздух”, – сказал Кличко.

Проектирование, установка и наладка электрофильтра были осуществлены за счет ТЭЦ. Стоимость работ – 96,8 млн грн."

Никто не знает, как позвать мера в район выбросов Дарницкой ТЕЦ? Тут сейчас такой смрад стоит, пусть осмотрит еще раз, куда почти сто лямов поставили :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:10

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.


Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:13

  Хомякоид написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.


Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.

При чем тут Европа, студент?
kyk
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:20

  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?

Мы в угадай мелодию играем?
3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод
Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН


Сколько лет хоть машине?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:21

  Хомякоид написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.


Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.


Я тоже знаю.
Корпорация Богдан. Кредит по 0,1%.
На 15 лет. Вот где эффективные менеджеры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:29

  vano80 написав:
Никто не знает, как позвать мера в район выбросов Дарницкой ТЕЦ? Тут сейчас такой смрад стоит, пусть осмотрит еще раз, куда почти сто лямов поставили :mrgreen:

Поставили... и антрацит заменили бурыми углями с повышенным содержанием диоксида серы.
Это как реконструкция БСА. Вместо лежать и вонять, говно будут сжигать. Проблему переполнености иловых полей это решит, но дышать легче не станет. Характер вони изменится и всё.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:30

  zzzzzz написав:
  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?

Мы в угадай мелодию играем?
3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод
Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН


Сколько лет хоть машине?

2014 года авто , до 50 000 миль пробег
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:30

  kyk написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.


я вот тоже когда эту ахинею слушаю от нее, задаюсь вопросом--она вообще хоть иногда думает что морозит или ей вообще пох?? За счет чего она собралась раздавать ипотеку под 3%???? Такой популизм что просто на голову не налазит, а ведь некоторые верят в этот бред и ведутся. Нужен срочно закон--всех кто за год правления не выполнил предвыборные обещания-сажать лет на 10-12. Тогда б думали какую ересь морозить в след раз.[/quote]

Теоретически можно сделать, в Европе ипотека под 2 с копейками, знаю товарищей которые платят.[/quote]
При чем тут Европа, студент?[/quote]

Дядя, проходим мимо.
Если в одной стране есть ипотека под 2% то можно и в другой такое же сделать.
Или это трудно догнать.
Хомякоид
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