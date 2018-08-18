Вы явно вообще не представляете этот механизм. Так что мимо именно вам лучше проходить, меньше глупостей напишете. Вы хоть и не экономист (это очевидно), но все же базовые представления стоило бы получить, поверьте, пригодится
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Додано: Чет 15 лис, 2018 16:34
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы явно вообще не представляете этот механизм. Так что мимо именно вам лучше проходить, меньше глупостей напишете. Вы хоть и не экономист (это очевидно), но все же базовые представления стоило бы получить, поверьте, пригодится
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:38
Я думаю что этот механизм я знаю лучше чем вы.
Так что проходите мимо если нечего сказать по делу.
С умным видом многие могут рассуждать, конкретики нет.
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:40
Можно. Как в Турции. А потом лира за 8 месяцев улетела с 4 до 7,5
Вот цена популизма там где рулят популисты и творится беззаконие.
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:44
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:46
Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.
Додано: Чет 15 лис, 2018 16:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вы в корне не правы. Продавцу АТБ нужно просто поработать над собой , и стать успешным маркетологом. Он , вместо того чтобы отработать смену на кассе и идти в свою комнатушку должен идти и читать про второй закон термодинамики.
Никакие мозги , удача и факторы не должны стоять на пути светлого будущего™
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:02
хе-хе нах термодинамику
Будущее - оно нифига не светлое и не тёмное, оно просто есть.
А наряду со сменами в АТБ получить ещё одно образование, пройти курсы, выучить англ/нем язык (конечно, ужавшись, недосыпая при этом, задавшись целью) - слабо?
Или бездумно пиз.ячить на кассе с перекурами (и туманными перспективами), жалея себя - это наш метод?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как вы думаете , человек обладающий такой самодисциплинной и способностью работать над собой в принципе окажеться в АТБ? И если да то каков процент таких людей там?
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07
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Там есть и такое,это просто старый район,очень старый,просто в бараки остриков 41-45 заселили ньюгастриков, добавили удобств и немного приперчили евро, что бы чувствовали себя лучше негативного опыта остриков,а то потом суды заставят доплатить через 30-50 лет,все счастливы,а некоторые даже корону на голове увидели и возненавидели историческую родину,позволяют себе учить всех с трёмя классами семилетки,главное не говорить добровольцам,что всё равно придётся вернуться на старости домой и пойти за соцпомощью по возрасту(гривен 700 нальют в мес.))))
А сколько там 27 квадратов стоит? Сможет сэкономить настолько ученик полковника,что бесплатную комнату обменяет на жильё,может и сможет отказав себе во всём и в кредит,но заботливое правительство фрау Меркель уже усадит в вагон на восток вумного чабаниста
Лезет реклама лукьяновских столбов или горок,а чего,годный бизнес план,если что,внуки Максика снимут!
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