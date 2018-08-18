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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2722272327242725

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Хомякоид написав:Дядя, проходим мимо.
Если в одной стране есть ипотека под 2% то можно и в другой такое же сделать.
Или это трудно догнать.

Вы явно вообще не представляете этот механизм. Так что мимо именно вам лучше проходить, меньше глупостей напишете. Вы хоть и не экономист (это очевидно), но все же базовые представления стоило бы получить, поверьте, пригодится
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:36

Зображення

Это у нас за бортом в Дейчланде.
Нах. тот Киев с его теплотрасами. :lol:
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:38

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Дядя, проходим мимо.
Если в одной стране есть ипотека под 2% то можно и в другой такое же сделать.
Или это трудно догнать.

Вы явно вообще не представляете этот механизм. Так что мимо именно вам лучше проходить, меньше глупостей напишете. Вы хоть и не экономист (это очевидно), но все же базовые представления стоило бы получить, поверьте, пригодится


Я думаю что этот механизм я знаю лучше чем вы.
Так что проходите мимо если нечего сказать по делу.
С умным видом многие могут рассуждать, конкретики нет.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:40

Можно. Как в Турции. А потом лира за 8 месяцев улетела с 4 до 7,5
Вот цена популизма там где рулят популисты и творится беззаконие.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:44

  Хомякоид написав:Зображення

Это у нас за бортом в Дейчланде.
Нах. тот Киев с его теплотрасами. :lol:

Дикари.
Не умеют фигачить 25 этажки.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:46

  trololo написав:
  PrimusInterPares написав: того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать .


а это разве не так?


Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 16:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  freeze написав:Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.

Вы в корне не правы. Продавцу АТБ нужно просто поработать над собой , и стать успешным маркетологом. Он , вместо того чтобы отработать смену на кассе и идти в свою комнатушку должен идти и читать про второй закон термодинамики.
Никакие мозги , удача и факторы не должны стоять на пути светлого будущего™
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:02

  PrimusInterPares написав:
  freeze написав:Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.

Вы в корне не правы. Продавцу АТБ нужно просто поработать над собой , и стать успешным маркетологом. Он , вместо того чтобы отработать смену на кассе и идти в свою комнатушку должен идти и читать про второй закон термодинамики.
Никакие мозги , удача и факторы не должны стоять на пути светлого будущего™


хе-хе :) нах термодинамику :twisted:
Будущее - оно нифига не светлое и не тёмное, оно просто есть.

А наряду со сменами в АТБ получить ещё одно образование, пройти курсы, выучить англ/нем язык (конечно, ужавшись, недосыпая при этом, задавшись целью) - слабо? :evil:

Или бездумно пиз.ячить на кассе с перекурами (и туманными перспективами), жалея себя - это наш метод?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  galadriel написав:хе-хе нах термодинамику
Будущее - оно нифига не светлое и не тёмное, оно просто есть.

А наряду со сменами в АТБ получить ещё одно образование, пройти курсы, выучить англ/нем язык (конечно, ужавшись, недосыпая при этом, задавшись целью) - слабо?

Или бездумно пиз.ячить на кассе с перекурами (и туманными перспективами), жалея себя - это наш метод?

Как вы думаете , человек обладающий такой самодисциплинной и способностью работать над собой в принципе окажеться в АТБ? И если да то каков процент таких людей там?
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:07

  UA написав:Дикари.
Не умеют фигачить 25 этажки.
[/quote]
Там есть и такое,это просто старый район,очень старый,просто в бараки остриков 41-45 заселили ньюгастриков, добавили удобств и немного приперчили евро, что бы чувствовали себя лучше негативного опыта остриков,а то потом суды заставят доплатить через 30-50 лет,все счастливы,а некоторые даже корону на голове увидели и возненавидели историческую родину,позволяют себе учить всех с трёмя классами семилетки,главное не говорить добровольцам,что всё равно придётся вернуться на старости домой и пойти за соцпомощью по возрасту(гривен 700 нальют в мес.))))

А сколько там 27 квадратов стоит? Сможет сэкономить настолько ученик полковника,что бесплатную комнату обменяет на жильё,может и сможет отказав себе во всём и в кредит,но заботливое правительство фрау Меркель уже усадит в вагон на восток вумного чабаниста :mrgreen:

Лезет реклама лукьяновских столбов или горок,а чего,годный бизнес план,если что,внуки Максика снимут!
somilitark
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