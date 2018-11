Додано: Чет 15 лис, 2018 17:02

Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.

Вы в корне не правы. Продавцу АТБ нужно просто поработать над собой , и стать успешным маркетологом. Он , вместо того чтобы отработать смену на кассе и идти в свою комнатушку должен идти и читать про второй закон термодинамики.

Вы в корне не правы. Продавцу АТБ нужно просто поработать над собой , и стать успешным маркетологом. Он , вместо того чтобы отработать смену на кассе и идти в свою комнатушку должен идти и читать про второй закон термодинамики.

Никакие мозги , удача и факторы не должны стоять на пути светлого будущего™



хе-хе нах термодинамику

Будущее - оно нифига не светлое и не тёмное, оно просто есть.



А наряду со сменами в АТБ получить ещё одно образование, пройти курсы, выучить англ/нем язык (конечно, ужавшись, недосыпая при этом, задавшись целью) - слабо?



хе-хе нах термодинамику

Будущее - оно нифига не светлое и не тёмное, оно просто есть.

А наряду со сменами в АТБ получить ещё одно образование, пройти курсы, выучить англ/нем язык (конечно, ужавшись, недосыпая при этом, задавшись целью) - слабо?

Или бездумно пиз.ячить на кассе с перекурами (и туманными перспективами), жалея себя - это наш метод?

