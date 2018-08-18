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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2726272727282729>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:42

  UA написав:
  galadriel написав:Это всё к тому что " ... каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать.".

Знаю многих которые жестко вкалывают и не скопили даже на квартиру.
...


Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?
Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да :? ).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:43

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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46

  airmax78 написав:
  galadriel написав:
  airmax78 написав:Я дочку уже готовлю к тому, что ей всю жизнь придется жить в съемном жилье, как и ее родителям. Так что да, бизнес план отличный.


Если это серъёзно - то это тонкий лёд. Дочка потом выскочит замуж, её муженёк купит жильё и покрутит у виска, глядя на её папу (Макс, сорри, но реально стрёмная идея - в лучшем случае станете очень странными родаками). Любой бабе нужно ощущение безопасности, и своё жильё её очень успокоит.

Она съемную сталинку на Багговутовской называет домом. У меня аж слезы выступают, когда она меня спрашивает: папа, а нас из этого дома не выгонят? А я ей: если не будешь рисовать на стенах, заводить хомячка и громко топать - то не выгонят.


Макс - Вы изверг :(((

P.S. Ещё и на дочку повесить (припугнув её) ответственность за то, выгонят ли вас из этого дома или нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 17:56

  galadriel написав:
  airmax78 написав:Она съемную сталинку на Багговутовской называет домом. У меня аж слезы выступают, когда она меня спрашивает: папа, а нас из этого дома не выгонят? А я ей: если не будешь рисовать на стенах, заводить хомячка и громко топать - то не выгонят.


Макс - Вы изверг :(((

P.S. Ещё и на дочку повесить (припугнув её) ответственность за то, выгонят ли вас из этого дома или нет.

Я ее готовлю к тому, что жизнь жестокая и несправедливая. Вон, почитайте Сомилитарка: если у девочки с сиськами, фигурой и лицом не сложилось - то все, пиши пропало. Где же справедливость? Нет ее.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:01

  airmax78 написав:Я ее готовлю к тому, что жизнь жестокая и несправедливая.
...


Ну не такими же методами.

- Как научить девушку плавать?
- На мелководье, поддерживать её под живот, следить за спиной, руками.
- Речь идёт о моей сестре...
- Тю! Столкни её с моста!

P.S. Мои поиски справедливости закончились очень поздно - когда мне было за 30.
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 15 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:05

  freeze написав:
  trololo написав:
  PrimusInterPares написав: того Киева где каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать .


а это разве не так?


Конечно не так, усердно работать это всего лишь одно из условий, чтобы добиться успеха, не менее важно - наличие мозга, наличие удачи, есть еще много факторов.


ну "работать" я имел ввиду не воду в ступе толочь изо всех сил, а прежде всего головой. если мозга нет или случилась какая то трагическая неудача, то может и не получиться, конечно. речь о том, что если есть голова на плечах, ровные руки и усердие, то скорее всего все получится, несмотря на кляту владу.

а если ныть на форуме, ругая сына порошенка, то конечно, результат вряд ли будет, хоть в киеве, хоть в полтаве
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:09

  galadriel написав:
  UA написав:Знаю многих которые жестко вкалывают и не скопили даже на квартиру.
...


Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?
Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да :? ).

У того, кто целый день работает, нет времени делать деньги.
Почти все кто жестко вкалывает - жестко теряет на девальвациях и банкопадах.
Им некогда вникать в эти вещи. Мозг узко заточен на вкалывание.
И дело не в умственных способностях. Отсутствие финансовой дисциплины это побочка сосредоточенности на вкалывании.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:18

  airmax78 написав:Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.

Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:24

  l66 написав:
  airmax78 написав:Страшный, взрывной рост будет только если оберем Юлю. Потому что ипотека 3% без первого взноса, цена на газ напополам, коммуналку туда же, Новый курс и заживем.
Если Юлю не выберем - то все в тумане.

:mrgreen:
Вы не первый раз возлагаете надежду на брехуху Юлю.
Она теперь с регионалами.
https://forpost.media/novosti/vo-vremja-vizita-v-zaporozhe-timoshenko-nazvala-byvshih-kolleg-provokatorami-video.html
интересно,здесь есть хоть один человек готовый голосовать за юлю? чисто интересно.
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