airmax78 написав:

galadriel написав: airmax78 написав: Я дочку уже готовлю к тому, что ей всю жизнь придется жить в съемном жилье, как и ее родителям. Так что да, бизнес план отличный. Я дочку уже готовлю к тому, что ей всю жизнь придется жить в съемном жилье, как и ее родителям. Так что да, бизнес план отличный.



Если это серъёзно - то это тонкий лёд. Дочка потом выскочит замуж, её муженёк купит жильё и покрутит у виска, глядя на её папу (Макс, сорри, но реально стрёмная идея - в лучшем случае станете очень странными родаками). Любой бабе нужно ощущение безопасности, и своё жильё её очень успокоит. Если это серъёзно - то это тонкий лёд. Дочка потом выскочит замуж, её муженёк купит жильё и покрутит у виска, глядя на её папу (Макс, сорри, но реально стрёмная идея - в лучшем случае станете очень странными родаками).

У меня аж слезы выступают, когда она меня спрашивает: папа, а нас из этого дома не выгонят?

Она съемную сталинку на Багговутовской называет домом.А я ей: если не будешь рисовать на стенах, заводить хомячка и громко топать - то не выгонят.