Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?
Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да ).
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Додано: Чет 15 лис, 2018 17:42
Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?
Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да ).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:43
Пророчества КРЖН
Чабаны-2020
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:46
Макс - Вы изверг ((
P.S. Ещё и на дочку повесить (припугнув её) ответственность за то, выгонят ли вас из этого дома или нет.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 15 лис, 2018 17:56
Я ее готовлю к тому, что жизнь жестокая и несправедливая. Вон, почитайте Сомилитарка: если у девочки с сиськами, фигурой и лицом не сложилось - то все, пиши пропало. Где же справедливость? Нет ее.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:01
Ну не такими же методами.
- Как научить девушку плавать?
- На мелководье, поддерживать её под живот, следить за спиной, руками.
- Речь идёт о моей сестре...
- Тю! Столкни её с моста!
P.S. Мои поиски справедливости закончились очень поздно - когда мне было за 30.
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 15 лис, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:05
ну "работать" я имел ввиду не воду в ступе толочь изо всех сил, а прежде всего головой. если мозга нет или случилась какая то трагическая неудача, то может и не получиться, конечно. речь о том, что если есть голова на плечах, ровные руки и усердие, то скорее всего все получится, несмотря на кляту владу.
а если ныть на форуме, ругая сына порошенка, то конечно, результат вряд ли будет, хоть в киеве, хоть в полтаве
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:09
У того, кто целый день работает, нет времени делать деньги.
Почти все кто жестко вкалывает - жестко теряет на девальвациях и банкопадах.
Им некогда вникать в эти вещи. Мозг узко заточен на вкалывание.
И дело не в умственных способностях. Отсутствие финансовой дисциплины это побочка сосредоточенности на вкалывании.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:18
Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:24
интересно,здесь есть хоть один человек готовый голосовать за юлю? чисто интересно.
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