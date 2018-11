Додано: Чет 15 лис, 2018 17:42

UA написав: galadriel написав: Это всё к тому что " ... каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать.".

Это всё к тому что " ... каждый может добиться всего, просто если не будет скиглить а усердно работать.".

Знаю многих которые жестко вкалывают и не скопили даже на квартиру.

... Знаю многих которые жестко вкалывают и не скопили даже на квартиру....



Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?

Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да ). Как долго вкалывают? Оба вкалывают как команда с общей целью?Наверняка возросли затраты и затянуть пояса при хороших доходах просто не хватает духу (я в курсе как это сложно, да).

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.