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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 18:27
somilitark написав: airmax78 написав:
Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.
Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.
У меня каждый месяц арендодатель гривны вымогает. Но готов и долларами брать. Только кто ж ему даст?
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:29
UA написав:
У того, кто целый день работает, нет времени делать деньги.
Почти все кто жестко вкалывает - жестко теряет на девальвациях и банкопадах.
Им некогда вникать в эти вещи. Мозг узко заточен на вкалывание.
И дело не в умственных способностях. Отсутствие финансовой дисциплины это побочка сосредоточенности на вкалывании.
Возьму на себя смелость сказать - неправильно поставлена цель (просто пахать ради бабла). Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.
Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:44
airmax78 написав: somilitark написав: airmax78 написав:
Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.
Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.
У меня каждый месяц арендодатель гривны вымогает. Но готов и долларами брать. Только кто ж ему даст?
Всё правильно Максик,могли платить 500 у.е.,а платите гривнами 15 косых,не ведитесь на уводы в сторону этих хитрых жуков лендлордов,гните свою линию,только не считайте сколько вы отслюнявили за аренду,когда пришкандыбали как Сержик с малой родины,сколько заработали на голосухе,и на сколько отрос кардинал,который вы закрутили носом и не взяли,они не увидят ваших денег,всё правильно сделали,17-й год ждёт этих всех буржуев,нопассаран,пролетарии всех стран живите дружно,дочке отдельный пламенный привет
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:47
dimson написав:
интересно,здесь есть хоть один человек готовый голосовать за юлю? чисто интересно.
Ну, не за Бойко же голосовать во втором туре. Выбор понятен.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 18:49
Кто не в курсе сегодня Президент дал распоряжение под свою ответственность включить газ в Смеле.
А у Смілі продовжується цікава історія.
Незважаючи на вказівку Президента включити опалення, Черказигаз відмовляється включити газ на котельні:
- по-перше, вночі такі роботи заборонені
- по-друге, там частина труб вже вирізані, так просто не включиш
- по-третє, тільки по бумажці від Нафтогазу (по номінації), бо знову скажуть, що це облгази крадуть народний газ
Віце-премєр Зубко вмовляє, що це надзвичайне питання, треба включити, фінансове питання по ходу буде вирішуватися. Облгаз впирається, щоб все по закону, по бумажці від Нафтогазу.
Всі воюють зі всіма, ніхто не хоче бути крайнім, ситуація неуправляєма, всі всіх ненавидять і пробують знайти лоха у цій ситуації. Реформи, салюти, шампанське.
Живите своим умом!
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