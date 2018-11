Додано: Чет 15 лис, 2018 18:29

UA написав: У того, кто целый день работает, нет времени делать деньги.

Почти все кто жестко вкалывает - жестко теряет на девальвациях и банкопадах.

Им некогда вникать в эти вещи. Мозг узко заточен на вкалывание.

Возьму на себя смелость сказать - неправильно поставлена цель (просто пахать ради бабла). Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.

