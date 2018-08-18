Додано: Чет 15 лис, 2018 18:52

galadriel написав: Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.

Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви. Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.

На все 100% согласен,у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик и доброго дядю обстоятельства.Было у него после свадьбы в 2004-м 7 косых зелени,ещё процветала тема молодёжных кредитов,единичка в Житомире уже была от 16 косых,я ему говорю:бери хату в кредит,на жирный первый взнос есть,остальное вдвоём с женой заработаете\отдадите,по мере скирдования купите что-то большее.Он грит:ты что тупой? Я тачку хочу,берёт лайнос в кредит за почти 11 косых,живут у его мамы,потом скандалы,почти развод,переезжают к её маме,потом тесть уговаривает взять участок в ипотеку в 2007!!!-м,20 с лишним косых,в 10-ти км от Житомира,потом кризис,сливается этот участок за сущие копейки,долг остаётся,второй ребёнок,а денег нет,одни кредиты.Потом сжалились её родители,переехали в село,в хату умершей бабули,при встрече мне Димон хвастается,мы живём почти одни,только зимой и на выходные приезжают тесть с тёщей в двушку,бус взял,пробую себя в новом деле)))А так бы были бы уже в своей трёхе,а не в подвисшем состоянии уже можно сказать на старости...Главное же понты,хочу тачку,один раз живём)))Это хорошо что они не снимали как Макс,вообще бы и тачки не было бы...