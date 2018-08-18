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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2727272827292730>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:27

  somilitark написав:
  airmax78 написав:Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.

Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.

У меня каждый месяц арендодатель гривны вымогает. Но готов и долларами брать. Только кто ж ему даст?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:29

  UA написав:У того, кто целый день работает, нет времени делать деньги.
Почти все кто жестко вкалывает - жестко теряет на девальвациях и банкопадах.
Им некогда вникать в эти вещи. Мозг узко заточен на вкалывание.
И дело не в умственных способностях. Отсутствие финансовой дисциплины это побочка сосредоточенности на вкалывании.


Возьму на себя смелость сказать - неправильно поставлена цель (просто пахать ради бабла). Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.
Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:44

  airmax78 написав:
  somilitark написав:
  airmax78 написав:Кстати, про вкалывать и терять: ИМХО курс сейчас неплохой, я бы, может, долляров прикупил, если гриша свободная есть.

Классный совет,бомбезный,а случаем вы не знаете,что нас ожидает 31.03.19-го?
Может он будет ещё класснее.)))
А в чём берут арендную плату? Услугу Уни отбрасываем,это чистый бартер,а я речь веду про деньги.

У меня каждый месяц арендодатель гривны вымогает. Но готов и долларами брать. Только кто ж ему даст?

Всё правильно Максик,могли платить 500 у.е.,а платите гривнами 15 косых,не ведитесь на уводы в сторону этих хитрых жуков лендлордов,гните свою линию,только не считайте сколько вы отслюнявили за аренду,когда пришкандыбали как Сержик с малой родины,сколько заработали на голосухе,и на сколько отрос кардинал,который вы закрутили носом и не взяли,они не увидят ваших денег,всё правильно сделали,17-й год ждёт этих всех буржуев,нопассаран,пролетарии всех стран живите дружно,дочке отдельный пламенный привет :wink:
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:47

  dimson написав:интересно,здесь есть хоть один человек готовый голосовать за юлю? чисто интересно.


Ну, не за Бойко же голосовать во втором туре. Выбор понятен.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:52

  galadriel написав:Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.
Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.

На все 100% согласен,у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик и доброго дядю обстоятельства.
Было у него после свадьбы в 2004-м 7 косых зелени,ещё процветала тема молодёжных кредитов,единичка в Житомире уже была от 16 косых,я ему говорю:бери хату в кредит,на жирный первый взнос есть,остальное вдвоём с женой заработаете\отдадите,по мере скирдования купите что-то большее.
Он грит:ты что тупой? Я тачку хочу,берёт лайнос в кредит за почти 11 косых,живут у его мамы,потом скандалы,почти развод,переезжают к её маме,потом тесть уговаривает взять участок в ипотеку в 2007!!!-м,20 с лишним косых,в 10-ти км от Житомира,потом кризис,сливается этот участок за сущие копейки,долг остаётся,второй ребёнок,а денег нет,одни кредиты.
Потом сжалились её родители,переехали в село,в хату умершей бабули,при встрече мне Димон хвастается,мы живём почти одни,только зимой и на выходные приезжают тесть с тёщей в двушку,бус взял,пробую себя в новом деле)))
А так бы были бы уже в своей трёхе,а не в подвисшем состоянии уже можно сказать на старости...
Главное же понты,хочу тачку,один раз живём)))
Это хорошо что они не снимали как Макс,вообще бы и тачки не было бы...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 18:57

  galadriel написав:Возьму на себя смелость сказать - неправильно поставлена цель (просто пахать ради бабла). Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.
Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.

https://www.youtube.com/watch?v=LdnpB37Nwbc
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:04

  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?

Мы в угадай мелодию играем?
3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод
Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН

Какое авто не скажу - их мало заехало в Украину и легко будет деанонимизировать. Безопасность не стрельнула кроме подголовников. Бито только навесное , лонжероны не погнуты , и даже усилители бамперов не менял. Такое авто тут стоит просто неприличных денег, а я его купил под ключ по цене пустой камри с щита около блок бастера. Двигатель вскрывал -ни задиров , ничего - поменял натяжитель цепи и ещё пару манипуляций чисто для себя.


cпасибо посмеялсо :mrgreen:

накуа вскрывать двигло при пробеге 50к миль???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:34

  somilitark написав:
  galadriel написав:Если нужно купить своё жильё - то для начала зацепиться хоть за что-то, даже сраный 1к хрущ подойдёт (перед этим подолгу посидев на соответствующих форумах, поискав подходящие варианты, задавая себе неприятные вопросы и честно на них отвечая). Потом (выдохнув), скирдовать дальше и постепенно покупать всё лучшее и лучшее жильё.
Ну и да, отсутствие финансовой дисциплины слишком дорого обходится. Се ля ви.

На все 100% согласен,у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик и доброго дядю обстоятельства.
Было у него после свадьбы в 2004-м 7 косых зелени,ещё процветала тема молодёжных кредитов,единичка в Житомире уже была от 16 косых,я ему говорю:бери хату в кредит,на жирный первый взнос есть,остальное вдвоём с женой заработаете\отдадите,по мере скирдования купите что-то большее.
Он грит:ты что тупой? Я тачку хочу,берёт лайнос в кредит за почти 11 косых,живут у его мамы,потом скандалы,почти развод,переезжают к её маме,потом тесть уговаривает взять участок в ипотеку в 2007!!!-м,20 с лишним косых,в 10-ти км от Житомира,потом кризис,сливается этот участок за сущие копейки,долг остаётся,второй ребёнок,а денег нет,одни кредиты.
Потом сжалились её родители,переехали в село,в хату умершей бабули,при встрече мне Димон хвастается,мы живём почти одни,только зимой и на выходные приезжают тесть с тёщей в двушку,бус взял,пробую себя в новом деле)))
А так бы были бы уже в своей трёхе,а не в подвисшем состоянии уже можно сказать на старости...
Главное же понты,хочу тачку,один раз живём)))
Это хорошо что они не снимали как Макс,вообще бы и тачки не было бы...


Так живет весь цивилизованный мир.
В Америке только 60%-70% живут в собственном жилье.
Из этих собственников 70% выплачивают ипотечные кредиты и только 30% уже полностью выплатили, получили выплаченное наследство и т.п.
Жизненным успехом считается к пенсии иметь полностью выплаченное жилье.
Заметьте, не по хазе детям-внукам, а только своё. А у вас, по пять. И ещё коттеджи, дачи, гаражи ...
А у них одно.
Вы в принципе нехило сидите.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:37

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик

не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 19:44

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик

не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой...

Сколько стоит аренда вашей хаты?
Больше одной з.п. из вашей семьи?
Почему навсегда не поедете на родину?
Вы же не хотите Киев))))

п.с. по наследству точно помню,говорили,когда прикатит,добавлю и забетонюсь в столице,а так маму с папкой любит,шо капець)))
somilitark
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