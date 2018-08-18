Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д. Сытый голодного не поймет.
Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане. Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления. Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами. И т.д.
Libo написав:[ Так живет весь цивилизованный мир. В Америке только 60%-70% живут в собственном жилье. Из этих собственников 70% выплачивают ипотечные кредиты и только 30% уже полностью выплатили, получили выплаченное наследство и т.п. Жизненным успехом считается к пенсии иметь полностью выплаченное жилье. Заметьте, не по хазе детям-внукам, а только своё. А у вас, по пять. И ещё коттеджи, дачи, гаражи ... А у них одно. Вы в принципе нехило сидите.
поколение нищих . Под старость мне жилье даром не нужно . Мне нужно будет хороший счет в банке или тугая пачка акций газпрома или еще что-то мега ценное .зачем мне дом жрущий кучу денег на свое содержание ?
moldashavanin написав:поколение нищих . Под старость мне жилье даром не нужно . Мне нужно будет хороший счет в банке или тугая пачка акций газпрома
Акции газпрома? Умора. Нашел ценность. Твой Газпром стоит в два раза меньше, чем Кока-Кола. Кирдыкнут Пиню, месторождения заберут даром международные корпорации и поделят между собой. Но миллиардов 100 перед этим отстегнут Украине, за войну и оккупацию русских варваров. Вам уже тыщу раз сказали: "Российский газ - достояние всего человечества!". Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
l66 написав:Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д. Сытый голодного не поймет.
Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане. Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления. Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами. И т.д.
Поэтому в государстве, кроме возможностей для людей, должна быть социальная политика, а в народе - доброта, милосердие и сострадание. Как завещали нам Сын Божий, великий Мао и Эрнесто Чегевара, как учит нас святой отец Папа Франциск, который моет ноги обездоленным.
Отопление включают по приказу ПАПы трубы рвутся в Киеве каждый день ВТБ почти "всё" теперь "А-банк".... Началось????
"А-Банк" готовятся огласить банкротом, люди пытаются спасти свою депозиты, но на руки им дают не более 5 тыс. грн. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщают клиенты банка, которые предварительно получили смс-ки с требованием досрочного погашения кредитов.