Додано: Чет 15 лис, 2018 20:23

Serg-ik написав: somilitark написав: Сколько стоит аренда вашей хаты?

Больше одной з.п. из вашей семьи?

Почему навсегда не поедете на родину?

Вы же не хотите Киев)))) Сколько стоит аренда вашей хаты?Больше одной з.п. из вашей семьи?Почему навсегда не поедете на родину?Вы же не хотите Киев))))

8000 грн.

меньше

не уверен, что найду такую же зарплату, проживать накопленное -рано

я от него не фанатею 8000 грн.меньшене уверен, что найду такую же зарплату, проживать накопленное -раноя от него не фанатею

Ну а чего не жить с родителями и платить только за коммуналь в долях?Думаю выйдет шило на мыло,если ваши две з.п. сложить на родине и не отминусовывать 8000(это наверное без коммунали).Может даже больше по деньгам будет и не будете чувствовать себя чужими в мегаполисе,на дорогу будет меньше уходить и прийти на работу дома можно в старом свитре,никто не будет шушукаться,что ты одет как нищеброд и рагуль.Но кому это я всё говорю,понты это всё,вон Максик тоже за журавлями гоняется,а вроде как Сержик нет,но домой не хочет,главное столичные все сделались ребята,дети тоже потом пойдут в съёмное,как у воздушного?)))Чем-то Флая напоминаете,но у того есть свой угол,он не идеальный,но есть,а у вас и такого нет