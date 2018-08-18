Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д. Сытый голодного не поймет.
Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане. Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления. Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами. И т.д.
Libo написав:[ Так живет весь цивилизованный мир. В Америке только 60%-70% живут в собственном жилье. Из этих собственников 70% выплачивают ипотечные кредиты и только 30% уже полностью выплатили, получили выплаченное наследство и т.п. Жизненным успехом считается к пенсии иметь полностью выплаченное жилье. Заметьте, не по хазе детям-внукам, а только своё. А у вас, по пять. И ещё коттеджи, дачи, гаражи ... А у них одно. Вы в принципе нехило сидите.
поколение нищих . Под старость мне жилье даром не нужно . Мне нужно будет хороший счет в банке или тугая пачка акций газпрома или еще что-то мега ценное .зачем мне дом жрущий кучу денег на свое содержание ?
moldashavanin написав:поколение нищих . Под старость мне жилье даром не нужно . Мне нужно будет хороший счет в банке или тугая пачка акций газпрома
Акции газпрома? Умора. Нашел ценность. Твой Газпром стоит в два раза меньше, чем Кока-Кола. Кирдыкнут Пиню, месторождения заберут даром международные корпорации и поделят между собой. Но миллиардов 100 перед этим отстегнут Украине, за войну и оккупацию русских варваров. Вам уже тыщу раз сказали: "Российский газ - достояние всего человечества!". Приговор окончательный и обжалованию не подлежит.
l66 написав:Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д. Сытый голодного не поймет.
Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане. Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления. Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами. И т.д.
Поэтому в государстве, кроме возможностей для людей, должна быть социальная политика, а в народе - доброта, милосердие и сострадание. Как завещали нам Сын Божий, великий Мао и Эрнесто Чегевара, как учит нас святой отец Папа Франциск, который моет ноги обездоленным.
Отопление включают по приказу ПАПы трубы рвутся в Киеве каждый день ВТБ почти "всё" теперь "А-банк".... Началось????
"А-Банк" готовятся огласить банкротом, люди пытаются спасти свою депозиты, но на руки им дают не более 5 тыс. грн. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщают клиенты банка, которые предварительно получили смс-ки с требованием досрочного погашения кредитов.
Serg-ik написав:Отопление включают по приказу ПАПы трубы рвутся в Киеве каждый день ВТБ почти "всё" теперь "А-банк".... Началось????
"А-Банк" готовятся огласить банкротом, люди пытаются спасти свою депозиты, но на руки им дают не более 5 тыс. грн. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщают клиенты банка, которые предварительно получили смс-ки с требованием досрочного погашения кредитов.
somilitark написав:Сколько стоит аренда вашей хаты? Больше одной з.п. из вашей семьи? Почему навсегда не поедете на родину? Вы же не хотите Киев))))
8000 грн. меньше не уверен, что найду такую же зарплату, проживать накопленное -рано я от него не фанатею
Ну а чего не жить с родителями и платить только за коммуналь в долях? Думаю выйдет шило на мыло,если ваши две з.п. сложить на родине и не отминусовывать 8000(это наверное без коммунали). Может даже больше по деньгам будет и не будете чувствовать себя чужими в мегаполисе,на дорогу будет меньше уходить и прийти на работу дома можно в старом свитре,никто не будет шушукаться,что ты одет как нищеброд и рагуль. Но кому это я всё говорю,понты это всё,вон Максик тоже за журавлями гоняется,а вроде как Сержик нет,но домой не хочет,главное столичные все сделались ребята,дети тоже потом пойдут в съёмное,как у воздушного?))) Чем-то Флая напоминаете,но у того есть свой угол,он не идеальный,но есть,а у вас и такого нет