Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
somilitark написав:,понты это всё,вон Максик тоже за журавлями гоняется,а вроде как Сержик нет,но домой не хочет,главное столичные все сделались ребята,
- сказал Сомик, купивший две хаты в Киеве. Если, конечно, этот оператор учётки помнит об этой легенде
Я бы и третью замутил,нет бабла,какие тут понты,я купил мелкую двуху и мелкую единичку,брал тогда(рисковал),когда не было и 50% готовности в обоих домах,трёху и в центре не снимаю,не хочу тратить деньги на ветер,по одёжке протягиваю ножки,экономен в быту,супруга не работает,но мы с вами друг друга не понимаем Всё рано будет ещё третья,я детей расселю,но что бы и нам остался угол,что я не правильно делаю,на родину не поеду,незачем и аренда не поджимает)))
барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?
Мы в угадай мелодию играем? 3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН
Какое авто не скажу - их мало заехало в Украину и легко будет деанонимизировать. Безопасность не стрельнула кроме подголовников. Бито только навесное , лонжероны не погнуты , и даже усилители бамперов не менял. Такое авто тут стоит просто неприличных денег, а я его купил под ключ по цене пустой камри с щита около блок бастера. Двигатель вскрывал -ни задиров , ничего - поменял натяжитель цепи и ещё пару манипуляций чисто для себя.
cпасибо посмеялсо
накуа вскрывать двигло при пробеге 50к миль???
ты можешь смеяться, плакать , кричать , шептать - мне то глубоко плевать. если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.
PrimusInterPares написав:если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.
снимая головки блоков через каждые 15-20ткм??? та ты реальный неадекват...
прежде чем это делать я поговорил не с 1 владельцем подобного авто. я тебе больше скажу -я еще шлифанул распредвалы, и камерой посмотрел коленвал. Плюс лазили в турбину. за свои деньги и с своей машиной я буду делать все что пожелаю.
l66 написав:Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д. Сытый голодного не поймет.
Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане. Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления. Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами. И т.д.
Голодный не понимает че его удел смартхата в клоповнике на тампере. Крутит носом от Смарта оранжа:-)
PrimusInterPares написав:если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.
снимая головки блоков через каждые 15-20ткм??? та ты реальный неадекват...
прежде чем это делать я поговорил не с 1 владельцем подобного авто. я тебе больше скажу -я еще шлифанул распредвалы, и камерой посмотрел коленвал. Плюс лазили в турбину. за свои деньги и с своей машиной я буду делать все что пожелаю.
у каждого свои тараканы
кстати в выхлоп часто ее "любиш"???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский