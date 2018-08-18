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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:50

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:,понты это всё,вон Максик тоже за журавлями гоняется,а вроде как Сержик нет,но домой не хочет,главное столичные все сделались ребята,

- сказал Сомик, купивший две хаты в Киеве. Если, конечно, этот оператор учётки помнит об этой легенде

Я бы и третью замутил,нет бабла,какие тут понты,я купил мелкую двуху и мелкую единичку,брал тогда(рисковал),когда не было и 50% готовности в обоих домах,трёху и в центре не снимаю,не хочу тратить деньги на ветер,по одёжке протягиваю ножки,экономен в быту,супруга не работает,но мы с вами друг друга не понимаем :P
Всё рано будет ещё третья,я детей расселю,но что бы и нам остался угол,что я не правильно делаю,на родину не поеду,незачем и аренда не поджимает)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 20:58

  trololo написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:откуда два форумных сумасшедших, Соимк и Либо на нашу ветку забрели?

Жаждут твоих прогнозов по доллару


Буиттокадаражать )))
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:19

  Прохожий написав:
  PrimusInterPares написав:
  барабашов написав:PrimusInterPares Линкольн Зефир что ли или как там этот седан называется с 3.0 турбо?

Мы в угадай мелодию играем?
3 литра , больше 300 лошадей, выходит из 6 до сотни , полный привод
Больше подсказывать не буду, и это не тема КРЖН

Какое авто не скажу - их мало заехало в Украину и легко будет деанонимизировать. Безопасность не стрельнула кроме подголовников. Бито только навесное , лонжероны не погнуты , и даже усилители бамперов не менял. Такое авто тут стоит просто неприличных денег, а я его купил под ключ по цене пустой камри с щита около блок бастера. Двигатель вскрывал -ни задиров , ничего - поменял натяжитель цепи и ещё пару манипуляций чисто для себя.


cпасибо посмеялсо :mrgreen:

накуа вскрывать двигло при пробеге 50к миль???

ты можешь смеяться, плакать , кричать , шептать - мне то глубоко плевать.
если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:Я бы и третью замутил,нет бабла

а кто-то пару лет назад говорил, что бизнес пошел в гору и был полон оптимизма...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  PrimusInterPares написав:если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.

снимая головки блоков через каждые 15-20ткм???
та ты реальный неадекват... :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:35

  Прохожий написав:
  PrimusInterPares написав:если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.

снимая головки блоков через каждые 15-20ткм???
та ты реальный неадекват... :mrgreen:

прежде чем это делать я поговорил не с 1 владельцем подобного авто. я тебе больше скажу -я еще шлифанул распредвалы, и камерой посмотрел коленвал. Плюс лазили в турбину. за свои деньги и с своей машиной я буду делать все что пожелаю.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:Читаю - и офигеваю от рассуждений о кассирах и т.д.
Сытый голодного не поймет.

Не все, кто хорошо учился, добились больших успехов в финансовом плане.
Не все, кто плохо учился, виноваты в том, что им не дано генетически гибкого ума, памяти, логического мышления.
Не все, кто начинал собственный бизнес, стали олигархами.
И т.д.


Голодный не понимает че его удел смартхата в клоповнике на тампере. Крутит носом от Смарта оранжа:-)
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:38

  PrimusInterPares написав:
  Прохожий написав:
  PrimusInterPares написав:если ты не знаешь зачем в американских авто смотреть двигатель(особенно по замене масла)то это твои проблемы.

снимая головки блоков через каждые 15-20ткм???
та ты реальный неадекват... :mrgreen:

прежде чем это делать я поговорил не с 1 владельцем подобного авто. я тебе больше скажу -я еще шлифанул распредвалы, и камерой посмотрел коленвал. Плюс лазили в турбину. за свои деньги и с своей машиной я буду делать все что пожелаю.

у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:43

  Прохожий написав:у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:48

Квартира № 114, що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Провіантська (Галі Тимофєєвої), буд. 3
загальною площею 749.90 кв.м., :shock: :shock:

https://setam.net.ua/auction/314974

Выставляется на торги за 12,9 млн.грн
В сентябре выставлялась за 16,1 млн.грн
Живите своим умом!
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