Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:55
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Востаннє редагувалось Провидец в Чет 15 лис, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:00
возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.[/quote]
Тата сделала чудо.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00
Почитайте этот треш.
КГГА предлагает перечислить авансом окружению Микитася 100% стоимость ремонта моста на Шулявке в сумме 600 млн.грн. А министр финансов это одобряет
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13
Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
Как-бы в случае проигрыша Порошенко на выборах не начались проблемы у Микитася. Ну конечно смотря кто станет Президентом, если Вона, то все быренько порешают за %%
Живите своим умом!
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