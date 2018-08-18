Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 21:55
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Востаннє редагувалось Провидец в Чет 15 лис, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:00
возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.
Додано: Чет 15 лис, 2018 22:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.[/quote]
Тата сделала чудо.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00
Почитайте этот треш.
КГГА предлагает перечислить авансом окружению Микитася 100% стоимость ремонта моста на Шулявке в сумме 600 млн.грн. А министр финансов это одобряет
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13
Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
Как-бы в случае проигрыша Порошенко на выборах не начались проблемы у Микитася. Ну конечно смотря кто станет Президентом, если Вона, то все быренько порешают за %%
Живите своим умом!
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:38
- Да я авианосец могу на дно пустить!
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- Ну, если повезёт, конечно ...
Хотели бы купить - уже купили бы. Значит вопрос остро пока не стоит (ключевое слово - пока). Подстёгивает обычно какое-то очень неприятное событие, когда понимаешь - поигрались, и хватит. Пора что-то решать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:41
Пардон, а Мыкытась когда заявку подавал, он не считал всю это фигню, кредиты там, сроки и все такое? Или выиграл "случайно" и оказалось шо бабло наперед надо?
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:45
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