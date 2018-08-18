Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34

zzzzzz

Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает

Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.

Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.

Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах