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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2730273127322733>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 21:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:
  Прохожий написав:у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?

Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Востаннє редагувалось Провидец в Чет 15 лис, 2018 22:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:00

  Провидец написав:
PrimusInterPares написав:
  Прохожий написав:у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?

Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.
PrimusInterPares
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 22:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

PrimusInterPares написав:
  Провидец написав:
PrimusInterPares написав:[quote="4499980:Прохожий"]
у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?

Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

возможно в новых ренжах пофиксили, но я помню консьюмер репорт по машинам 10х годов и они не утешительны.[/quote]

Тата сделала чудо.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:00

Почитайте этот треш.

КГГА предлагает перечислить авансом окружению Микитася 100% стоимость ремонта моста на Шулявке в сумме 600 млн.грн. А министр финансов это одобряет

https://biz.censor.net.ua/news/3097188/ ... skiyi_most
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13

  zzzzzz написав:Почитайте этот треш.

КГГА предлагает перечислить авансом окружению Микитася 100% стоимость ремонта моста на Шулявке в сумме 600 млн.грн. А министр финансов это одобряет

https://biz.censor.net.ua/news/3097188/ ... skiyi_most

Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17

  BIGor написав:
  zzzzzz написав:Почитайте этот треш.

КГГА предлагает перечислить авансом окружению Микитася 100% стоимость ремонта моста на Шулявке в сумме 600 млн.грн. А министр финансов это одобряет

https://biz.censor.net.ua/news/3097188/ ... skiyi_most

Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.


Как-бы в случае проигрыша Порошенко на выборах не начались проблемы у Микитася. Ну конечно смотря кто станет Президентом, если Вона, то все быренько порешают за %%
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34

zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:38

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик

не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой...


- Да я авианосец могу на дно пустить!
- :shock: :shock: :shock:
- Ну, если повезёт, конечно ... :mrgreen:


Хотели бы купить - уже купили бы. Значит вопрос остро пока не стоит (ключевое слово - пока). Подстёгивает обычно какое-то очень неприятное событие, когда понимаешь - поигрались, и хватит. Пора что-то решать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:41

  pesikot написав:zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.


Пардон, а Мыкытась когда заявку подавал, он не считал всю это фигню, кредиты там, сроки и все такое? Или выиграл "случайно" и оказалось шо бабло наперед надо?
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Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:45

  airmax78 написав:Смотрю, ВТБ валится. Но я не могу понять: 4 года. У народа было долбанных 4 года чтобы закрыть все свои вопросы с рос банками. Ну почему это было не сделать?


Я свой вопрос закрыл у них пол года назад. Уж очень сладкий депозит у них был под 6% в евро.
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