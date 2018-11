Додано: Чет 15 лис, 2018 23:38

Serg-ik написав: somilitark написав: у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик

не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой... не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой...



- Да я авианосец могу на дно пустить!

-

- Ну, если повезёт, конечно ...





Хотели бы купить - уже купили бы. Значит вопрос остро пока не стоит (ключевое слово - пока). Подстёгивает обычно какое-то очень неприятное событие, когда понимаешь - поигрались, и хватит. Пора что-то решать. - Да я авианосец могу на дно пустить!- Ну, если повезёт, конечно ...Хотели бы купить - уже купили бы. Значит вопрос остро пока не стоит (ключевое слово - пока). Подстёгивает обычно какое-то очень неприятное событие, когда понимаешь - поигрались, и хватит. Пора что-то решать.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.