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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58
Провидец написав:
Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт.
Это нынче х5 такое ге что надо через 2 года менять ? Хюндаи по 15 лет без проблем бегают.
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Alex6
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:33
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов рассмотреть новую программу сотрудничества с Украиной, но сделает это после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и подъема цен на отопление, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.
"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после выполнения действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением", - сказал представитель МВФ.
Эх, как невдобно получается, киевская власть уже сделала заявление что до нового года тарифы не будут поднимать)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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