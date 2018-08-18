Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:01

PrimusInterPares написав: Прохожий написав: у каждого свои тараканы



кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? у каждого свои тараканыкстати в выхлоп часто ее "любиш"???

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло

часто тебя в школе обижали? самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет баблочасто тебя в школе обижали?

Меня обижали.Потом два бы*** с "В" класса в реанимацию классе в 85м в 4м классе попали, не зря на дзю-до с 8ми лет ходил и зажимчик с кадычком порезче применил, так и на два года старше уважать стали и сигареты Ту134 и Родопи на перемене за тиром дунуть начали предлагать.По теме - зачем вам авто, которое от 60к$ стоит в США, битое и на газоне под съёмным совкошлаком?Продавать когда будете через пару лет - будете говорить что авто было бито, и конкретно(а раз подголовники сработали, то то в ж*** удар был хороший, и двери задние не закрываются, и крышу возможно сложило),или как всегда "селИпоехал"?