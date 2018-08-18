Это нынче х5 такое ге что надо через 2 года менять ? Хюндаи по 15 лет без проблем бегают.
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:33
Эх, как невдобно получается, киевская власть уже сделала заявление что до нового года тарифы не будут поднимать)))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:34
Для любителей оранжа)))
Живите своим умом!
Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:01
Меня обижали.
Потом два бы*** с "В" класса в реанимацию классе в 85м в 4м классе попали, не зря на дзю-до с 8ми лет ходил и зажимчик с кадычком порезче применил, так и на два года старше уважать стали и сигареты Ту134 и Родопи на перемене за тиром дунуть начали предлагать.
По теме - зачем вам авто, которое от 60к$ стоит в США, битое и на газоне под съёмным совкошлаком?
Продавать когда будете через пару лет - будете говорить что авто было бито, и конкретно(а раз подголовники сработали, то то в ж*** удар был хороший, и двери задние не закрываются, и крышу возможно сложило),или как всегда "селИпоехал"?
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