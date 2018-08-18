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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2730273127322733

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт.


Это нынче х5 такое ге что надо через 2 года менять ? Хюндаи по 15 лет без проблем бегают.
Alex6
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:33

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов рассмотреть новую программу сотрудничества с Украиной, но сделает это после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и подъема цен на отопление, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.

"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после выполнения действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением", - сказал представитель МВФ.


Эх, как невдобно получается, киевская власть уже сделала заявление что до нового года тарифы не будут поднимать)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:34

https://www.instagram.com/p/BqKdaSdDTvm ... 3igmb55v3m


Для любителей оранжа)))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 02:01

  PrimusInterPares написав:
  Прохожий написав:у каждого свои тараканы

кстати в выхлоп часто ее "любиш"??? :mrgreen: :twisted:

самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?

Меня обижали.
Потом два бы*** с "В" класса в реанимацию классе в 85м в 4м классе попали, не зря на дзю-до с 8ми лет ходил и зажимчик с кадычком порезче применил, так и на два года старше уважать стали и сигареты Ту134 и Родопи на перемене за тиром дунуть начали предлагать.
По теме - зачем вам авто, которое от 60к$ стоит в США, битое и на газоне под съёмным совкошлаком?
Продавать когда будете через пару лет - будете говорить что авто было бито, и конкретно(а раз подголовники сработали, то то в ж*** удар был хороший, и двери задние не закрываются, и крышу возможно сложило),или как всегда "селИпоехал"? :mrgreen:
барабашов
 
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