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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 15 лис, 2018 23:13
Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.
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BIGor
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:17
BIGor написав:
Микитась уже отсрочил начало демонтажа с августа 2018 на январь 2019 года.
Как-бы в случае проигрыша Порошенко на выборах не начались проблемы у Микитася. Ну конечно смотря кто станет Президентом, если Вона, то все быренько порешают за %%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:34
zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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pesikot
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:38
Serg-ik написав: somilitark написав:
у меня друг институтский тоже ждал спадщину как Сержик
не гоните пургу.я наследство не жду. Если бы я хотел любой ценой, когтями и зубами за Киев, давно б имел две двухи, или трёху, в той же Аркаде или на Крушельницкой...
- Да я авианосец могу на дно пустить!
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- Ну, если повезёт, конечно ...
Хотели бы купить - уже купили бы. Значит вопрос остро пока не стоит (ключевое слово - пока). Подстёгивает обычно какое-то очень неприятное событие, когда понимаешь - поигрались, и хватит. Пора что-то решать.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:41
pesikot написав:zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.
Пардон, а Мыкытась когда заявку подавал, он не считал всю это фигню, кредиты там, сроки и все такое? Или выиграл "случайно" и оказалось шо бабло наперед надо?
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vano80
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:45
airmax78 написав:
Смотрю, ВТБ валится. Но я не могу понять: 4 года. У народа было долбанных 4 года чтобы закрыть все свои вопросы с рос банками. Ну почему это было не сделать?
Я свой вопрос закрыл у них пол года назад. Уж очень сладкий депозит у них был под 6% в евро.
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Alex6
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Додано: Чет 15 лис, 2018 23:58
Провидец написав:
Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт.
Это нынче х5 такое ге что надо через 2 года менять ? Хюндаи по 15 лет без проблем бегают.
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Alex6
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 00:33
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) готов рассмотреть новую программу сотрудничества с Украиной, но сделает это после утверждения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и подъема цен на отопление, сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс.
"Сейчас мы ожидаем, что заседание Исполнительного совета состоится позже в этом году, после выполнения действий, которые позволят утвердить в парламенте бюджет на 2019 год и увеличить тарифы на отопление в соответствии с достигнутым соглашением", - сказал представитель МВФ.
Эх, как невдобно получается, киевская власть уже сделала заявление что до нового года тарифы не будут поднимать)))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 01:34
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 07:11
барабашов написав: PrimusInterPares написав: Прохожий написав:
у каждого свои тараканы
кстати в выхлоп часто ее "любиш"???
самый большой таракан -это купить ренж, который ломучий, не едет и тянет бабло
часто тебя в школе обижали?
Меня обижали.
Потом два бы*** с "В" класса в реанимацию классе в 85м в 4м классе попали, не зря на дзю-до с 8ми лет ходил и зажимчик с кадычком порезче применил, так и на два года старше уважать стали и сигареты Ту134 и Родопи на перемене за тиром дунуть начали предлагать.
По теме - зачем вам авто, которое от 60к$ стоит в США, битое и на газоне под съёмным совкошлаком?
Продавать когда будете через пару лет - будете говорить что авто было бито, и конкретно(а раз подголовники сработали, то то в ж*** удар был хороший, и двери задние не закрываются, и крышу возможно сложило),или как всегда "селИпоехал"?
мой авто стоит новым больше 60. Могу бросить ейрмаксу или безликому в личку авто которое купил, а они отпишутся хорошее или нет. при условии что не будут выкладывать на форум
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PrimusInterPares
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