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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:06
zzzzzz написав:
https://www.instagram.com/p/BqKdaSdDTvm/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jy3igmb55v3m
Для любителей оранжа)))
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:15
Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Прекрасная формулировка.... "В семью" перевожу на понятный... "Папа жены, поменял х5 на ренжик"
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