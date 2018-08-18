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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2730273127322733

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:06

  zzzzzz написав:https://www.instagram.com/p/BqKdaSdDTvm/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jy3igmb55v3m


Для любителей оранжа)))

СТРАЙК! :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Прекрасная формулировка.... "В семью" перевожу на понятный... "Папа жены, поменял х5 на ренжик" :)
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