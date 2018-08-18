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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2731273227332734>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:06

  zzzzzz написав:https://www.instagram.com/p/BqKdaSdDTvm/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=jy3igmb55v3m


Для любителей оранжа)))

СТРАЙК! :wink:
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 08:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Прекрасная формулировка.... "В семью" перевожу на понятный... "Папа жены, поменял х5 на ренжик" :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:17

Аркада сегодня начала продавать последнюю панельку Эврики. Цены космические. 21-22 тыс за метр. Люди записывались в очередь.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:23

  Vlad442 написав:Аркада сегодня начала продавать последнюю панельку Эврики. Цены космические. 21-22 тыс за метр. Люди записывались в очередь.

Зображення
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Vlad442 написав:Аркада сегодня начала продавать последнюю панельку Эврики. Цены космические. 21-22 тыс за метр. Люди записывались в очередь.
Это 26 дом? Приходит рассылка, старт от 18 вроде, но, наверное, это на трешки, а однухи по 21-22!? Когда будут следующие монолиты, может знаете?

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:31

  Faceless написав:
  Хомякоид написав:Я думаю что этот механизм я знаю лучше чем вы.

Я вижу вы искренни в своих заблуждениях :mrgreen:
Но вы только чушь пишете


выводы можно было сделать еще после каминаута с полковником
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:33

  Serg-ik написав:Отопление включают по приказу ПАПы
трубы рвутся в Киеве каждый день
ВТБ почти "всё"
теперь "А-банк"....
Началось????

"А-Банк" готовятся огласить банкротом, люди пытаются спасти свою депозиты, но на руки им дают не более 5 тыс. грн. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщают клиенты банка, которые предварительно получили смс-ки с требованием досрочного погашения кредитов.

http://ua-banker.com.ua/news/incidents/29646/
или нагнетают?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=640038869748866&set=pcb.640039753082111&type=3&theater&ifg=1

А-Банка 2га в стресрейтингу НБУ, перша Ідея,
а ВТБ в мінусі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:43

  pesikot написав:zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.


это Вы сейчас искренне говорите или тролите?
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:57

striped
похоже что искренне меня тролят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 10:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....

За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Прекрасная формулировка.... "В семью" перевожу на понятный... "Папа жены, поменял х5 на ренжик" :)


Это о говняном bmw и норм спорте. Ведь каен турбо s трехлетку не меняли.
Провидец
 
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