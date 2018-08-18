Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Отопление включают по приказу ПАПы трубы рвутся в Киеве каждый день ВТБ почти "всё" теперь "А-банк".... Началось????
"А-Банк" готовятся огласить банкротом, люди пытаются спасти свою депозиты, но на руки им дают не более 5 тыс. грн. Об этом в социальной сети Фейсбук сообщают клиенты банка, которые предварительно получили смс-ки с требованием досрочного погашения кредитов.
А-Банка 2га в стресрейтингу НБУ, перша Ідея, а ВТБ в мінусі.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
pesikot написав:zzzzzz Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась. Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.