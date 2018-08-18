Провидец написав:Оранжевый-хит сезона написав:Прекрасная формулировка.... "В семью" перевожу на понятный... "Папа жены, поменял х5 на ренжик"Провидец написав:Год назад в семью, на замену 2 летки х5 взяли спорт. Ни разу не сломался. Че делаем не так?
Ха5 после 8 тысяч пробега просился на ТО....
За шлифовку распредвала снимаю шляпу. Это ж какая неломучая авто, что нужно шлифовать распредвал.
Это о говняном bmw и норм спорте. Ведь каен турбо s трехлетку не меняли.
У меня на стоянке есть автолюбитель. Человек состоятельный. Вообщем он решил на свой Ниссан Жук установить новый мотор мощностью 600 л.с. ( в семье 3 машины ) Человек любит драйв , стрит рейсингом увлекается.