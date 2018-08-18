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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2731273227332734>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:43

  pesikot написав:zzzzzz
Рушится мост на Шулявке - Кличко виноват, ничего не делает
Пытаются отремомнтировать мост - коррупция, Мыкытась.
Вы у нас предприниматель, так отремонтируйте без коррупции. Подайте заявку.


это Вы сейчас искренне говорите или тролите?
striped
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 09:57

striped
похоже что искренне меня тролят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Всех причастных, с днём телевидения, радио и связи! За сбычу мечт, и связь без брака :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:36

дел
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 16 лис, 2018 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:38

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Порежьте ему шины, пока этот долбанный стритрейсер никого не убил.


Никогда за ним не замечал неадекватного поведения. На стоянке всегда в трезвом виде.
Убивают людей чаще всего на корытах. На заряженых авто только малолетние мажоры. В моем случае это взрослый семейный мужчина, дочке 10 лет.

Street и Racing - вещи совместимые только в компьютерных играх и говнокино типа всех "Форсажей". Доказано актером - исполнителем главной роли. И многими тысячами далпайопав, включая Зайцеву.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:45

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:Порежьте ему шины, пока этот долбанный стритрейсер никого не убил.


Никогда за ним не замечал неадекватного поведения. На стоянке всегда в трезвом виде.
Убивают людей чаще всего на корытах. На заряженых авто только малолетние мажоры. В моем случае это взрослый семейный мужчина, дочке 10 лет.

Street и Racing - вещи совместимые только в компьютерных играх и говнокино типа всех "Форсажей". Доказано актером - исполнителем главной роли. И многими тысячами далпайопав, включая Зайцеву.


Зайцева типичная обдолбаная малолетка. Взрослый человек который сам заработал и имеет взрослого ребенка более ответственный по жизни.
Опять же повторюсь. Я никогда за ним не замечал неадекватного поведения. Вижу пару раз в неделю.
Признаков употребления спиртного или наркоты я не замечал.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:47

  zzzzzz написав:Зайцева типичная обдолбаная малолетка. Взрослый человек который сам заработал и имеет взрослого ребенка более ответственный по жизни.
Опять же повторюсь. Я никогда за ним не замечал неадекватного поведения. Вижу пару раз в неделю.
Признаков употребления спиртного или наркоты я не замечал.

Это неважно. Скорость убивает всех: и обдолбанных и трезвых и адекватных и, к сожалению, часто тех, кто вообще никаким боком - просто проходил или проезжал мимо. Или стоял на остановке/переходе.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:

это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...


Турбо s классный. Рекомендую.
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Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:49

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Зайцева типичная обдолбаная малолетка. Взрослый человек который сам заработал и имеет взрослого ребенка более ответственный по жизни.
Опять же повторюсь. Я никогда за ним не замечал неадекватного поведения. Вижу пару раз в неделю.
Признаков употребления спиртного или наркоты я не замечал.

Это неважно. Скорость убивает всех: и обдолбанных и трезвых и адекватных и, к сожалению, часто тех, кто вообще никаким боком - просто проходил или проезжал мимо. Или стоял на остановке/переходе.

Я не сказал что взрослый семейный значит никогда не нарушает.
Я сказал что он более ответственный в принятии решений.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:52

  zzzzzz написав:Никогда за ним не замечал неадекватного поведения.


адекват на валкое корыто 600 кобыл не поставит, это надо быть реально отмороженным
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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