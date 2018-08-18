Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Оранжевый-хит сезона написав:[quote="Провидец"][quote="Оранжевый-хит сезона"]
это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...
Турбо s классный. Рекомендую. Зы. Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
Взрослей "пионер", в твоей ситуации зятя нищеброда, тебе не распредвалы шлифовать нужно, а письку жене
Распредвалы шлифовать ? В новых тачках? Это на чем таком «старик» ездиит что шлифует распредвал? Может лучше меньше на форуме шлифовать клаву, а больше работу работать?[/quote]Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься [/quote]
Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.
это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...
Турбо s классный. Рекомендую. Зы. Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
Взрослей "пионер", в твоей ситуации зятя нищеброда, тебе не распредвалы шлифовать нужно, а письку жене
Распредвалы шлифовать ? В новых тачках? Это на чем таком «старик» ездиит что шлифует распредвал? Может лучше меньше на форуме шлифовать клаву, а больше работу работать?[/quote]Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься [/quote]
Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.[/quote]Ностардамус jr, вы примитивны извините...
Оранжевый-хит сезона написав:Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься
Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.
Ностардамус jr, вы примитивны извините...
Ну таке. Не дорос ещё до шлифовки жене. И этому очень рад Попробуй свою любить. Не относись как к коленвалу. Будешь добрее. Ты ж человек.
Инцидент с автомобилем Porsche на улице Шота Руставели в Киеве, который неизвестная девушка в розовом пальто крушила топором, был срежиссирован. Напомним, соответствующее видео опубликовали в Сети случайные очевидцы. Однако на самом же деле агрессивное поведение девушки оказалось лишь постановкой, снятой для музыкального клипа MDZ - NO STRESS.
на тему реконструкции хрущей и кредитов под 3% от Вона
Впрочем, гарантии нужны не только жильцам, но и застройщикам. Только имея такие гарантии, они готовы заниматься аналогичными проектами.
"Должен быть закон, причем принятый Верховной Радой. Также потребуется типовое соглашение. Ввиду социальной необходимости важно сократить период согласования. К чему я веду. Если под реконструкцию заявлен квартал и есть экспертиза о том, что срок эксплуатации подходит к концу, то произойдет там несчастный случай в течение ближайших 5 или 10 лет – уже не имеет значения. 5-10 лет для строительства – это слишком мало. Тебе нужно в течение 5-ти лет решить, как выселить людей и куда переселить. Поэтому никто там не должен годами заниматься мытарством и обивать пороги", – считает генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев.
По его словам, также должна быть обязательная государственная поддержка: "Ее отсутствие – это, во-первых, неправильно, несправедливо и бездейственно. Если государство не поддерживает, то и спонсор не придет, я имею в виду международный фонд. Ни одна программа ни в Польше, ни в Германии без государственной поддержки не смогла этого сделать. Это нереально".
Завершат чиновники начатое дело, а не бросят все на уровне лозунгов – покажет время, которого остается все меньше. Ведь значительное количество устаревшего жилья в Украине – в угрожающем состоянии.
Толмачёв за Вона проголосует . Ответ для того, кто интересовался
Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.
Толмачёв за Вона проголосует . Ответ для того, кто интересовался
Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.