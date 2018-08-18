RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2731273227332734

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:54

  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Никогда за ним не замечал неадекватного поведения.


адекват на валкое корыто 600 кобыл не поставит, это надо быть реально отмороженным


Все зависит от того где он гоняет.
Если на дорогах общего пользования тогда да.
Если на Чайке , то на здоровье.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 28980
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2844 раз.
Подякували: 4689 раз.
 
Профіль
8
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 11:56

  zzzzzz написав:
  kingkongovets написав:
  zzzzzz написав:Никогда за ним не замечал неадекватного поведения.


адекват на валкое корыто 600 кобыл не поставит, это надо быть реально отмороженным


Все зависит от того где он гоняет.
Если на дорогах общего пользования тогда да.
Если на Чайке , то на здоровье.


да хоть на нюре - жук не та машина которая подходит для омологации
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
Провидец написав:
Оранжевый-хит сезона написав:

это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...


Турбо s классный. Рекомендую.
Зы.
Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
Взрослей "пионер", в твоей ситуации зятя нищеброда, тебе не распредвалы шлифовать нужно, а письку жене :)


Распредвалы шлифовать ? В новых тачках?
Это на чем таком «старик» ездиит что шлифует распредвал? Может лучше меньше на форуме шлифовать клаву, а больше работу работать?
Провидец
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

точно уже синий с утра
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5087
З нами з: 05.06.16
Подякував: 274 раз.
Подякували: 673 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
Провидец написав:
Оранжевый-хит сезона написав:[quote="Провидец"][quote="Оранжевый-хит сезона"]


это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...


Турбо s классный. Рекомендую.
Зы.
Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
Взрослей "пионер", в твоей ситуации зятя нищеброда, тебе не распредвалы шлифовать нужно, а письку жене :)


Распредвалы шлифовать ? В новых тачках?
Это на чем таком «старик» ездиит что шлифует распредвал? Может лучше меньше на форуме шлифовать клаву, а больше работу работать?[/quote]Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься :)[/quote]

Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.
Провидец
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Провидец написав:
Оранжевый-хит сезона написав:
Провидец написав:[quote="Оранжевый-хит сезона"][quote="Провидец"][quote="Оранжевый-хит сезона"]


это о том что ты живёшь в приймах, нищеброд нищебродом.... "в семью" купили но не в твою... не люблю таких животных как ты...


Турбо s классный. Рекомендую.
Зы.
Ненависть путь к онкологии. Береги себя.
Взрослей "пионер", в твоей ситуации зятя нищеброда, тебе не распредвалы шлифовать нужно, а письку жене :)


Распредвалы шлифовать ? В новых тачках?
Это на чем таком «старик» ездиит что шлифует распредвал? Может лучше меньше на форуме шлифовать клаву, а больше работу работать?[/quote]Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься :)[/quote]

Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.[/quote]Ностардамус jr, вы примитивны извините...
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19326
З нами з: 20.04.08
Подякував: 357 раз.
Подякували: 472 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 12:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
Провидец написав:
Оранжевый-хит сезона написав:Иди побрейся и шлифани жене, может тесть даст на выходных на рейнже покататься :)


Не знаю почему Вас так интересуют мои прекрасные взаимоотношения с женой. Но раз так интересно, то рекомендую не «шлифовать жене», а любить ее. Думаю необходимость в шлифовке отпадёт, и ненависть к людям улетучится.
Ностардамус jr, вы примитивны извините...


Ну таке. Не дорос ещё до шлифовки жене. И этому очень рад Попробуй свою любить. Не относись как к коленвалу. Будешь добрее.
Ты ж человек.
Провидец
 
Повідомлень: 108
З нами з: 04.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:01

эх, было всё так романтично...
Инцидент с автомобилем Porsche на улице Шота Руставели в Киеве, который неизвестная девушка в розовом пальто крушила топором, был срежиссирован.
Напомним, соответствующее видео опубликовали в Сети случайные очевидцы.
Однако на самом же деле агрессивное поведение девушки оказалось лишь постановкой, снятой для музыкального клипа MDZ - NO STRESS.

новость и клип
https://nv.ua/ukraine/events/stalo-izvestno-zachem-devushka-v-rozovom-palto-krushila-toporom-porsche-v-tsentre-kieva-2507672.html

на тему реконструкции хрущей и кредитов под 3% от Вона
Впрочем, гарантии нужны не только жильцам, но и застройщикам. Только имея такие гарантии, они готовы заниматься аналогичными проектами.

"Должен быть закон, причем принятый Верховной Радой. Также потребуется типовое соглашение. Ввиду социальной необходимости важно сократить период согласования. К чему я веду. Если под реконструкцию заявлен квартал и есть экспертиза о том, что срок эксплуатации подходит к концу, то произойдет там несчастный случай в течение ближайших 5 или 10 лет – уже не имеет значения. 5-10 лет для строительства – это слишком мало. Тебе нужно в течение 5-ти лет решить, как выселить людей и куда переселить. Поэтому никто там не должен годами заниматься мытарством и обивать пороги", – считает генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев.

По его словам, также должна быть обязательная государственная поддержка: "Ее отсутствие – это, во-первых, неправильно, несправедливо и бездейственно. Если государство не поддерживает, то и спонсор не придет, я имею в виду международный фонд. Ни одна программа ни в Польше, ни в Германии без государственной поддержки не смогла этого сделать. Это нереально".

Завершат чиновники начатое дело, а не бросят все на уровне лозунгов – покажет время, которого остается все меньше. Ведь значительное количество устаревшего жилья в Украине – в угрожающем состоянии.

https://biz.nv.ua/publications/-perestr ... 02364.html

Толмачёв за Вона проголосует :-). Ответ для того, кто интересовался
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8446
З нами з: 10.06.11
Подякував: 155 раз.
Подякували: 689 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:07

  Serg-ik написав:https://biz.nv.ua/publications/-perestrojka-kak-v-ukraine-budut-reanimirovat-starye-kvartaly-2502364.html

Толмачёв за Вона проголосует :-). Ответ для того, кто интересовался

Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.
airmax78
 
Повідомлень: 26794
З нами з: 25.10.12
Подякував: 696 раз.
Подякували: 2971 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 13:18

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:https://biz.nv.ua/publications/-perestrojka-kak-v-ukraine-budut-reanimirovat-starye-kvartaly-2502364.html

Толмачёв за Вона проголосует :-). Ответ для того, кто интересовался

Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.


А уж как частные коллекторы должны обрадоваться.
vano80
 
Повідомлень: 870
З нами з: 17.09.13
Подякував: 24 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2731273227332734
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1200, 1201, 1202
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12017 2113988
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 16 лис, 2018 11:31
Faceless
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 1380
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 296
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14296)
16.11.2018 13:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.