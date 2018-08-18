Впрочем, гарантии нужны не только жильцам, но и застройщикам. Только имея такие гарантии, они готовы заниматься аналогичными проектами.



"Должен быть закон, причем принятый Верховной Радой. Также потребуется типовое соглашение. Ввиду социальной необходимости важно сократить период согласования. К чему я веду. Если под реконструкцию заявлен квартал и есть экспертиза о том, что срок эксплуатации подходит к концу, то произойдет там несчастный случай в течение ближайших 5 или 10 лет – уже не имеет значения. 5-10 лет для строительства – это слишком мало. Тебе нужно в течение 5-ти лет решить, как выселить людей и куда переселить. Поэтому никто там не должен годами заниматься мытарством и обивать пороги", – считает генеральный директор компании ТММ Николай Толмачев.



По его словам, также должна быть обязательная государственная поддержка: "Ее отсутствие – это, во-первых, неправильно, несправедливо и бездейственно. Если государство не поддерживает, то и спонсор не придет, я имею в виду международный фонд. Ни одна программа ни в Польше, ни в Германии без государственной поддержки не смогла этого сделать. Это нереально".



Завершат чиновники начатое дело, а не бросят все на уровне лозунгов – покажет время, которого остается все меньше. Ведь значительное количество устаревшего жилья в Украине – в угрожающем состоянии.