Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Толмачёв за Вона проголосует . Ответ для того, кто интересовался
Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.
В первые 3 месяца улетит курс на 50. Все гривнедепозитчики ломануться в обменки,никто в банки депозиты под такие %% держать не будет. На счетах население 256 млрд.грн. После такого повального выноса депозитов банки начнут лопать как мыльные пузыри.
zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.
airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.
За эмиссию МВФ даст по башке. Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.
InterForever написав: Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....
======= ... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! ... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість... Долярчик написав: - на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )
... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! (тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.
За эмиссию МВФ даст по башке. Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.
Плевать вона хотела на МВФ. Эмиссия - приведет к инфляции и девальвации. Но не вынос же депозитов.
airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.
За эмиссию МВФ даст по башке. Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.
Плевать вона хотела на МВФ. Эмиссия - приведет к инфляции и девальвации. Но не вынос же депозитов.
Еще ни в одной стране мира административное регулирование экономики не приводило к успехам. Все заканчивалось крахом. Вынос депозитов будет грвневых.
Долярчик написав:InterForever написав: Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....
======= ... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! ... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість... Долярчик написав: - на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )
... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! (тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" )
Долярчик, коли зжимається економіка 10й рік, населення вимирає та мігрує геть, нерухомість, як "інвестиційний парашут" не врятує, навіть в Києві. Але тиж не інвестор, ти "для себе", щоб втекти від тещі і не бути приймаком. В твоєму варіанті "ціна не має значення"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.