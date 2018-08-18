Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:31

InterForever написав:Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная. на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги -=======... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості!... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...Долярчик написав:- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей!(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу"