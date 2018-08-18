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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2732273327342735

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:11

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:https://biz.nv.ua/publications/-perestrojka-kak-v-ukraine-budut-reanimirovat-starye-kvartaly-2502364.html

Толмачёв за Вона проголосует :-). Ответ для того, кто интересовался

Все застройщики как один - за вону. Импатека 3% без первого взноса - это ж водородная бимба. Цены улетят в космос в первые же 3 месяца раздачи такой импатеки. Тут главное, чтобы Приват с Ощадом справились с потоком заемщиков, а НБУ проникся важностью такой импатеки для воны и народа и вовремя наливал рефинанс.


В первые 3 месяца улетит курс на 50.
Все гривнедепозитчики ломануться в обменки,никто в банки депозиты под такие %% держать не будет. На счетах население 256 млрд.грн.
После такого повального выноса депозитов банки начнут лопать как мыльные пузыри.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:25

zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:27

  airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.


За эмиссию МВФ даст по башке.
Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:31

це - про РН, то ж перетягну сюди...

InterForever написав:
Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....

=======
... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! :D
... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
Долярчик написав:
- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! :lol:
(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" :mrgreen: )
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:48

  Долярчик написав:і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

Вероятно, это спортклуб, который Вы будете посещать для поддержания в тонусе своего тела два- три раза в неделю по два- три часа, заодно собирая выручку. :D
l66
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:50

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.


За эмиссию МВФ даст по башке.
Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.

Плевать вона хотела на МВФ. Эмиссия - приведет к инфляции и девальвации. Но не вынос же депозитов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 14:59

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:zzzzzz Курс уйдет вверх, но не по этой причине и папизже. Выносить депо никто не будет. Импатеку 3% можно выдавать исключительно за счет эмиссии в виде рефинанса от НБУ. Других ресурсов для этого не существует.


За эмиссию МВФ даст по башке.
Эмиссия ускорит инфляцию и девальвацию.

Плевать вона хотела на МВФ. Эмиссия - приведет к инфляции и девальвации. Но не вынос же депозитов.


Еще ни в одной стране мира административное регулирование экономики не приводило к успехам. Все заканчивалось крахом.
Вынос депозитов будет грвневых.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:06

  Долярчик написав:InterForever написав:
Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...

Поэтому, все эти разговоры о том, как будет меняться стоимость, ликвидность и рентабельность недвиги - разговоры ни о чем ввиду отсутствия любых, мало-мальски вменяемых вариантов в этой стране и в этих социально-экономических реалиях.....

=======
... от ці, виділені слова, Я б написав на табличці і прибив би її на вході на всіх гілках Нерухомості! :D
... але, особисто Я, на відміну від інших форумчан(які часто полюбляють давати поради на всякі МММ-ми/крипти/акції/форекси) , кинув варіант! - хоч він "трохи не такий", як здавати в оренду нерухомість...
Долярчик написав:
- на думку спадає лише..... бізнес , але такий, щоб Ваша присутність була мінімальна - тобто, щоб в основному, Ви більшість питань вирішували по телефону/вайберу..... і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

... але, як бачу..... в наших форумчан, що-до вищенаписаного - НУЛЬ ідей! :lol:
(тільки, шановне товариство, давайте, без образ! - і без дурних фраз, накшталт: "...Я для себе знаю багато варіантів, але тут не скажу" :mrgreen: )

Долярчик, коли зжимається економіка 10й рік, населення вимирає та мігрує геть, нерухомість, як "інвестиційний парашут" не врятує, навіть в Києві.
Але тиж не інвестор, ти "для себе", щоб втекти від тещі і не бути приймаком.
В твоєму варіанті "ціна не має значення"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:07

  l66 написав:
  Долярчик написав:і тільки "відвідували" свій бізнес лише два-три рази на тиждень, по дві-три години(не більше! )

Вероятно, это спортклуб, который Вы будете посещать для поддержания в тонусе своего тела два- три раза в неделю по два- три часа, заодно собирая выручку. :D

... ну от, щось типу того! :D
- молодці!
- отак би кожен накидав по декілька варіантів, які приходять в голову! :D - було б цікаво!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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