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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2733273427352736

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Долярчик, коли зжимається економіка 10й рік, населення вимирає та мігрує геть, нерухомість, як "інвестиційний парашут" не врятує, навіть в Києві.
Але тиж не інвестор, ти "для себе", щоб втекти від тещі і не бути приймаком.
В твоєму варіанті "ціна не має значення"

.. то все так, але що/куди далі/потім інвестувати, щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:13

  Долярчик написав:
  flyman написав:Долярчик, коли зжимається економіка 10й рік, населення вимирає та мігрує геть, нерухомість, як "інвестиційний парашут" не врятує, навіть в Києві.
Але тиж не інвестор, ти "для себе", щоб втекти від тещі і не бути приймаком.
В твоєму варіанті "ціна не має значення"

.. то все так, але що/куди далі/потім інвестувати, щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?

ти спочатку вириши питання із житлом, зараз почнеться "турбулентність", і під великим питанням, чи твій забудовник виконає зобов"язання, і чи ти зробиш ремонт в найближчий рік-два.
Тут навіть не Турція.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:23

  Долярчик написав:що/куди далі/потім інвестувати, щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?


В детей ;)
Mazay256
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:26

  Долярчик написав:.. щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?

кто о чем, а вшивый о бане.
золотые монетки собирай.
когда жена состарится, будешь молодых шалав себе покупать.
и зубы заранее вставь.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:48

  Долярчик написав:InterForever написав:
Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?...
...
[/b]


1. Здоров"я - своє і своїх рідних (періодично робити ТО :) ), записатись у спорклуб/плавання.
2. Освіта - курси (кому що потрібно - мови, економіка).
3. Просадити на речі, котрі робити потім буде пізно або нецікаво (подорожі, круїзи, гори, стрибки з парашутом, навчитися стріляти з усіх видів зброї, порулити спорткаром/гіперкаром, навчитися робити першу мед.допомогу, отримати незвичайні навички та ін).

Зробити це для себе, своєї половини, своїх дітей і батьків (кому що потрібно/хотілося б).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:01

galadriel то что вы написали, это по идеи обычные расходы человека
а говорят про то, куда вложить избыток капитала, но никак не в обычные расходы вложить все
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:ти спочатку вириши питання із житлом, зараз почнеться "турбулентність", і під великим питанням, чи твій забудовник виконає зобов"язання, і чи ти зробиш ремонт в найближчий рік-два.
Тут навіть не Турція.

.... мивсіпомремо#?
- та все буде добре!
- от сьогодні зауважив, що вже газова туба по фасаді будинку прокладена..... - а пару днів тому - дитячий майданчик встановлювали.... - бо вже через 1,5міс. щасливі власники перших двох секцій отримають КЛЮЧІ!!!(а в моїй секції, на ключі потрібно зачекати ще 4,5міс.......
  Mazay256 написав:В детей

...та то Я знаю! - і так і робблю!
... але, от що потрібно пізніше робити із "зайвою" скирдою, щоб забезпечити собі менш-більш нормальну пенсію?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:08

  zzzzzz написав:Еще ни в одной стране мира административное регулирование экономики не приводило к успехам. Все заканчивалось крахом.
Вынос депозитов будет грвневых.


Сначала надо создать экономику рыночного типа вместе с эффективными рыночными институтами, а потом уже отпускать её в свободное от административного регулирования плавание.
У нас пока сплошной коррумпирвованный монополизм и олигархическая диктатура.
Будем достигать эту цель либо авторитарными методами сверху, либо в ходе очередной революции снизу.
Но эту задачу так или иначе придется непременно выполнять.
Что дальше так не может продолжаться в обществе консенсус, кроме олигархов и небольшой коррумпированной прослойки бюрократии.
8) 8) 8)
Libo
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