.. то все так, але що/куди далі/потім інвестувати, щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.. то все так, але що/куди далі/потім інвестувати, щоб забезпечити менш-більш нормальну старість?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:13
ти спочатку вириши питання із житлом, зараз почнеться "турбулентність", і під великим питанням, чи твій забудовник виконає зобов"язання, і чи ти зробиш ремонт в найближчий рік-два.
Тут навіть не Турція.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:23
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:26
кто о чем, а вшивый о бане.
золотые монетки собирай.
когда жена состарится, будешь молодых шалав себе покупать.
и зубы заранее вставь.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:48
1. Здоров"я - своє і своїх рідних (періодично робити ТО ), записатись у спорклуб/плавання.
2. Освіта - курси (кому що потрібно - мови, економіка).
3. Просадити на речі, котрі робити потім буде пізно або нецікаво (подорожі, круїзи, гори, стрибки з парашутом, навчитися стріляти з усіх видів зброї, порулити спорткаром/гіперкаром, навчитися робити першу мед.допомогу, отримати незвичайні навички та ін).
Зробити це для себе, своєї половини, своїх дітей і батьків (кому що потрібно/хотілося б).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:01
galadriel то что вы написали, это по идеи обычные расходы человека
а говорят про то, куда вложить избыток капитала, но никак не в обычные расходы вложить все
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
.... мивсіпомремо#?
- та все буде добре!
- от сьогодні зауважив, що вже газова туба по фасаді будинку прокладена..... - а пару днів тому - дитячий майданчик встановлювали.... - бо вже через 1,5міс. щасливі власники перших двох секцій отримають КЛЮЧІ!!!(а в моїй секції, на ключі потрібно зачекати ще 4,5міс.......
...та то Я знаю! - і так і робблю!
... але, от що потрібно пізніше робити із "зайвою" скирдою, щоб забезпечити собі менш-більш нормальну пенсію?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: П'ят 16 лис, 2018 16:08
Сначала надо создать экономику рыночного типа вместе с эффективными рыночными институтами, а потом уже отпускать её в свободное от административного регулирования плавание.
У нас пока сплошной коррумпирвованный монополизм и олигархическая диктатура.
Будем достигать эту цель либо авторитарными методами сверху, либо в ходе очередной революции снизу.
Но эту задачу так или иначе придется непременно выполнять.
Что дальше так не может продолжаться в обществе консенсус, кроме олигархов и небольшой коррумпированной прослойки бюрократии.
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