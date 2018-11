Додано: П'ят 16 лис, 2018 15:48

Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?...

1. Здоров"я - своє і своїх рідних (періодично робити ТО ), записатись у спорклуб/плавання.

2. Освіта - курси (кому що потрібно - мови, економіка).

3. Просадити на речі, котрі робити потім буде пізно або нецікаво (подорожі, круїзи, гори, стрибки з парашутом, навчитися стріляти з усіх видів зброї, порулити спорткаром/гіперкаром, навчитися робити першу мед.допомогу, отримати незвичайні навички та ін).



