Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:InterForever написав: Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... ... [/b]
1. Здоров"я - своє і своїх рідних (періодично робити ТО ), записатись у спорклуб/плавання. 2. Освіта - курси (кому що потрібно - мови, економіка). 3. Просадити на речі, котрі робити потім буде пізно або нецікаво (подорожі, круїзи, гори, стрибки з парашутом, навчитися стріляти з усіх видів зброї, порулити спорткаром/гіперкаром, навчитися робити першу мед.допомогу, отримати незвичайні навички та ін).
Зробити це для себе, своєї половини, своїх дітей і батьків (кому що потрібно/хотілося б).
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
flyman написав:ти спочатку вириши питання із житлом, зараз почнеться "турбулентність", і під великим питанням, чи твій забудовник виконає зобов"язання, і чи ти зробиш ремонт в найближчий рік-два. Тут навіть не Турція.
.... мивсіпомремо#? - та все буде добре! - от сьогодні зауважив, що вже газова туба по фасаді будинку прокладена..... - а пару днів тому - дитячий майданчик встановлювали.... - бо вже через 1,5міс. щасливі власники перших двох секцій отримають КЛЮЧІ!!!(а в моїй секції, на ключі потрібно зачекати ще 4,5міс.......
Mazay256 написав:В детей
...та то Я знаю! - і так і робблю! ... але, от що потрібно пізніше робити із "зайвою" скирдою, щоб забезпечити собі менш-більш нормальну пенсію?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
zzzzzz написав:Еще ни в одной стране мира административное регулирование экономики не приводило к успехам. Все заканчивалось крахом. Вынос депозитов будет грвневых.
Сначала надо создать экономику рыночного типа вместе с эффективными рыночными институтами, а потом уже отпускать её в свободное от административного регулирования плавание. У нас пока сплошной коррумпирвованный монополизм и олигархическая диктатура. Будем достигать эту цель либо авторитарными методами сверху, либо в ходе очередной революции снизу. Но эту задачу так или иначе придется непременно выполнять. Что дальше так не может продолжаться в обществе консенсус, кроме олигархов и небольшой коррумпированной прослойки бюрократии.
Долярчик написав:InterForever написав: Мне когда начинает рассказывать о том, что недвижимость - далеко не оптимальный вариант вложения или сохранения капитала, тем более, на очевидно снижающемся рынке, когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... ... [/b]
1. Здоров"я - своє і своїх рідних (періодично робити ТО ), записатись у спорклуб/плавання. 2. Освіта - курси (кому що потрібно - мови, економіка). 3. Просадити на речі, котрі робити потім буде пізно або нецікаво (подорожі, круїзи, гори, стрибки з парашутом, навчитися стріляти з усіх видів зброї, порулити спорткаром/гіперкаром, навчитися робити першу мед.допомогу, отримати незвичайні навички та ін).
Зробити це для себе, своєї половини, своїх дітей і батьків (кому що потрібно/хотілося б).
... це все добре! - а окрім оцих "стандартних повсякденних трат" - є ще куди ІВЕСТУВАТИ?
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
galadriel написав:Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?
... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку.... - ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
galadriel написав:Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?
... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку.... - ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))
Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає. Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку. Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває. Хоча б голову (аналітика) треба напрягти.