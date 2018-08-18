|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:55
flyman написав:
В мене питання: у зв"яку із ВТБ - чи не стане ТА в ньому тригером нової кризи.
У нас кожних 4 роки криза - це вже національна традиція.
Никто даже не заметит ТА в ВТБ. Он давно в коме.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26795
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему