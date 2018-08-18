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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2733273427352736

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:55

  flyman написав:В мене питання: у зв"яку із ВТБ - чи не стане ТА в ньому тригером нової кризи.
У нас кожних 4 роки криза - це вже національна традиція.

Никто даже не заметит ТА в ВТБ. Он давно в коме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:14

  Рыба-сом написав:
  Долярчик написав:
  galadriel написав:Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?

... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку....
- ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))

Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.
Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки :lol: ) та копати в цьому напрямку.
Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.
Хоча б голову (аналітика) треба напрягти. ;)


Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ?
У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
moldashavanin
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