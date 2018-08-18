|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:55
flyman написав:
В мене питання: у зв"яку із ВТБ - чи не стане ТА в ньому тригером нової кризи.
У нас кожних 4 роки криза - це вже національна традиція.
Никто даже не заметит ТА в ВТБ. Он давно в коме.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 26795
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 696 раз.
- Подякували: 2970 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:14
Рыба-сом написав: Долярчик написав: galadriel написав:
Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?
... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку....
- ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))
Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.
Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки
) та копати в цьому напрямку.
Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.
Хоча б голову (аналітика) треба напрягти.
Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ?
У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
-
moldashavanin
-
-
- Повідомлень: 281
- З нами з: 22.07.11
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 18 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|