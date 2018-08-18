Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
galadriel написав:Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?
... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку.... - ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))
Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає. Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку. Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває. Хоча б голову (аналітика) треба напрягти.
Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ? У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
Рыба-сом написав:Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.
..."маржа падає" - то нічого, Я надприбутків - не хочу!
Рыба-сом написав:Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку.
...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!
Рыба-сом написав:Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.
...а Я от хочу щось таке знайти/винайти, щоб було на третьому місці, після депозитів і здачі в оренду... - щоб воно було по суті тотожне оцим двом пунктам вище! - і покищо, думаю, що це має бути якийсь певний бізнес/бізнеси, але "правильно поставлені", щоб вони відповідали хоч приблизно, як Я там описував вище: "дві-три години/день.... 2-3 дні/тиждень"!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
moldashavanin написав:Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ? У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
- просто, чим раз, тим більше всякої інфи з'явиться в інеті, накшталт: "мільйонер із трущоб" і на кожному кроці: "хто багато працює, той не має часу заробляти гроші"..... - от більшісь і почало шукати "легкого хліба"
.... ну, і може ще, люди стали більш ледачішші..... - суджу по собі .... мене мій бізнес так розлінив, що Я просто, майже, зовсім не хочу фізично працювати! - а ранішше, то Я сам дивувався, як Я, САМ ОДИН, міг стільки фізичної роботи зробити за один день!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
moldashavanin написав:Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ? У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
- просто, чим раз, тим більше всякої інфи з'явиться в інеті, накшталт: "мільйонер із трущоб" і на кожному кроці: "хто багато працює, той не має часу заробляти гроші"..... - от більшісь і почало шукати "легкого хліба"
.... ну, і може ще, люди стали більш ледачішші..... - суджу по собі .... мене мій бізнес так розлінив, що Я просто, майже, зовсім не хочу фізично працювати! - а ранішше, то Я сам дивувався, як Я, САМ ОДИН, міг стільки фізичної роботи зробити за один день!
Барин уже не тот.... понесло.
Ось що з людьми нерухомість робить. І це ще квартиру не добудували.
Правда там все под капремонт, ни тебе скрытой лед подсветки, паркет как в киевских бабушатниках, про смесители вообще молчу из всей обстановки макс можно оставить часть кухни, частично плитку в с/у, диван в гостинной и ванну возле окна, остальное на мусорник на радость флаю
ЗЫ: кстати почему нет ссылки с динамикой цен на бомбер???
ЗЫ1: интересно сколько аренд в цене? >500?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский