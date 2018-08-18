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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2734273527362737>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 17:55

  flyman написав:В мене питання: у зв"яку із ВТБ - чи не стане ТА в ньому тригером нової кризи.
У нас кожних 4 роки криза - це вже національна традиція.

Никто даже не заметит ТА в ВТБ. Он давно в коме.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 19:14

  Рыба-сом написав:
  Долярчик написав:
  galadriel написав:Щодо серйозних інвестицій - для цього є платні фінансові консультанти, навіщо слухати звичайних анонімів?

... ну, завжди є надія, що хтось поділиться ЦІКАВОЮ інвестицією(чи бізнесом), якою/яким вже сам не займається, бо вже "достатньо" та й хочеться ПОВНОГО відпочинку....
- ну, або ще хтось поділиться аналогічним...... - чим займається сусід/знайомий/кум/сват......))

Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.
Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки :lol: ) та копати в цьому напрямку.
Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.
Хоча б голову (аналітика) треба напрягти. ;)


Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ?
У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:14

... за крок до перевороту думок ©

  Рыба-сом написав:Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.

..."маржа падає" - то нічого, Я надприбутків - не хочу! :D
  Рыба-сом написав:Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку.

...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму! :D
  Рыба-сом написав:Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.

...а Я от хочу щось таке знайти/винайти, щоб було на третьому місці, після депозитів і здачі в оренду... - щоб воно було по суті тотожне оцим двом пунктам вище! :D
- і покищо, думаю, що це має бути якийсь певний бізнес/бізнеси, але "правильно поставлені", щоб вони відповідали хоч приблизно, як Я там описував вище: "дві-три години/день.... 2-3 дні/тиждень"! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:27

... за крок до перевороту думок © ч. 2

  moldashavanin написав:Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ?
У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?

- просто, чим раз, тим більше всякої інфи з'явиться в інеті, накшталт: "мільйонер із трущоб" і на кожному кроці: "хто багато працює, той не має часу заробляти гроші"..... - от більшісь і почало шукати "легкого хліба" :D

.... ну, і може ще, люди стали більш ледачішші..... - суджу по собі :oops: .... мене мій бізнес так розлінив, що Я просто, майже, зовсім не хочу фізично працювати! :shock: - а ранішше, то Я сам дивувався, як Я, САМ ОДИН, міг стільки фізичної роботи зробити за один день! :shock:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:35

  Долярчик написав:
  moldashavanin написав:Почему именно сейчас начались разрастаться все эти бизнесмены ?
У людей стало больше денег и они ищут куда их инвестировать?

- просто, чим раз, тим більше всякої інфи з'явиться в інеті, накшталт: "мільйонер із трущоб" і на кожному кроці: "хто багато працює, той не має часу заробляти гроші"..... - от більшісь і почало шукати "легкого хліба" :D

.... ну, і може ще, люди стали більш ледачішші..... - суджу по собі :oops: .... мене мій бізнес так розлінив, що Я просто, майже, зовсім не хочу фізично працювати! :shock: - а ранішше, то Я сам дивувався, як Я, САМ ОДИН, міг стільки фізичної роботи зробити за один день! :shock:


Барин уже не тот.... понесло.

Ось що з людьми нерухомість робить. І це ще квартиру не добудували.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:36

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Модные МОПы и системы Dr Mengele по Нью Йоркски. И ШОК-цены. https://www.mansionglobal.com/search?ge ... earchpages
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 20:45

  airmax78 написав:Модные МОПы и системы Dr Mengele по Нью Йоркски. И ШОК-цены. https://www.mansionglobal.com/search?ge ... earchpages

Що сказати.
Тре починати тему коли касир з маршалз зможе придбати норм хату.
Хоча, не так, коли касир з маршалз зможе правильно назвати число, за яке продають квартири.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 16 лис, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:06

  airmax78 написав:Модные МОПы и системы Dr Mengele по Нью Йоркски. И ШОК-цены. https://www.mansionglobal.com/search?ge ... earchpages

Лично мне понравился потенциал вот этих апартов, и кстати относительно недорого
https://www.mansionglobal.com/newyork/9 ... mod=search

Правда там все под капремонт, ни тебе скрытой лед подсветки, паркет как в киевских бабушатниках, про смесители вообще молчу :shock: из всей обстановки макс можно оставить часть кухни, частично плитку в с/у, диван в гостинной и ванну возле окна, остальное на мусорник на радость флаю :mrgreen:

ЗЫ: кстати почему нет ссылки с динамикой цен на бомбер??? :mrgreen:

ЗЫ1: интересно сколько аренд в цене? >500?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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78-80 тыс.дол / кв.м.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:16

  Прохожий написав:ЗЫ1: интересно сколько аренд в цене? >500?


Думаю 5-7% от цены за год.
1,5 млн в год.
Живите своим умом!
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