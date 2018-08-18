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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:16
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:25
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:33
Долярчик написав: Рыба-сом написав:
Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.
..."маржа падає" - то нічого, Я надприбутків - не хочу!
Рыба-сом написав:
Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку.
...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!
Рыба-сом написав:
Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.
...а Я от хочу щось таке знайти/винайти, щоб було на третьому місці, після депозитів і здачі в оренду... - щоб воно було по суті тотожне оцим двом пунктам вище!
- і покищо, думаю, що це має бути якийсь певний бізнес/бізнеси, але "правильно поставлені", щоб вони відповідали хоч приблизно, як Я там описував вище: "дві-три години/день.... 2-3 дні/тиждень"!
Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:53
Долярчик написав:
...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!
Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать? Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд). Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет. Уникальных способностей и знаний тоже. Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:59
Vlad442
вы итишнег 0,01%? не халявщик...???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:28
Рыба-сом написав:
Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам
... малі %%
- мій бізнес дає 36-38%річних, але займає майже весь мій час/життя.... і от, якщо б Я його поділив на половину(по 3 робочі дні/тиждень), то мав би отих 18%річних, що і на депо, де "нічого не потрібно робити", - то тут вже краще депо!
- але, якщо б мій бізнес приносив би, скажімо 50-60% річних, то тут вже виходить ЦІКАВІШШЕ! - якщо Я б його "розділив" на половину робочого часу, то мав би 25-30%річних, а це вже не так і погано!!!
Vlad442 написав:
Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать?
- Я вмію/можу бути старанним/наполегливим і добиватись цілей!
Vlad442 написав:
Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд).
- так, фізичної - не хочу!
- а розумової.... - "айтішництво" мене не цікавить, майже, взагалі! (от чому Я не маю автівки? - та бо вона мені не цікава! - не тягне мене до автівок! - і так само до ай-тішницва! )
Vlad442 написав:
Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет.
... це питання часу! - за 2-3-4р - буде!
Vlad442 написав:
Уникальных способностей и знаний тоже.
- способності - є, але вони, знову ж таки, заключаються у ФІЗИЧНІЙ праці!
- знання, мабуть, менше....
Vlad442 написав:
Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?
- тому, що мені потрібна лише "зацепка за щось", а далі - Я вже сам.... своєю головою!
Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
- це Я знаю! - тому, потрібно, щоб накопичені гроші "в чомусь" працювали!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:29
Один я окуелот газовой плиты в небоскребе ?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:31
Vlad442 написав: Долярчик написав:
...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!
Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать? Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд). Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет. Уникальных способностей и знаний тоже. Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
мне этот оператор учётки не нравится... а как же недооценённая недвига которая имеет потенциал роста?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:32
Прохожий написав:Vlad442
вы итишнег 0,01%? не халявщик...???
Интересно, где вам смогло обломиться? Бывший комсомольский работник, наловивший рыбку в мутной воде? По психотипу не походите ни на успешного предпринимателя, ни на айтишника.
В игноре всего одна обезьяна.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:33
Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))
Живите своим умом!
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