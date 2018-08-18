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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2735273627372738>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:16

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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:25

Прикольный домик на дубаевщиыне )))

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Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:33

  Долярчик написав:
  Рыба-сом написав:Природа не терпить порожніх місць, тому якщо є відносно легкий та вигідний спосіб інвестування/бізнесу, то туди табуни буратін пруть і маржа падає.

..."маржа падає" - то нічого, Я надприбутків - не хочу! :D
  Рыба-сом написав:Треба визначати свої конкурентні переваги (знання, здібності, досвід, зв'язки ) та копати в цьому напрямку.

...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму! :D
  Рыба-сом написав:Звичайно, є ризик невірної оцінки власних талантів, мікро-, макроситуації та різні форс-мажори, але такого, щоб і рибку с'єсть, і на дивані спокійно сидіти ІРЛ не буває.

...а Я от хочу щось таке знайти/винайти, щоб було на третьому місці, після депозитів і здачі в оренду... - щоб воно було по суті тотожне оцим двом пунктам вище! :D
- і покищо, думаю, що це має бути якийсь певний бізнес/бізнеси, але "правильно поставлені", щоб вони відповідали хоч приблизно, як Я там описував вище: "дві-три години/день.... 2-3 дні/тиждень"! :D

Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам ;)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!

Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать? Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд). Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет. Уникальных способностей и знаний тоже. Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?

Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 21:59

Vlad442
вы итишнег 0,01%? не халявщик...??? :shock:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:28

... за крок до перевороту думок © ч. 3

  Рыба-сом написав:Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам

... малі %% :D
- мій бізнес дає 36-38%річних, але займає майже весь мій час/життя.... і от, якщо б Я його поділив на половину(по 3 робочі дні/тиждень), то мав би отих 18%річних, що і на депо, де "нічого не потрібно робити", - то тут вже краще депо!
- але, якщо б мій бізнес приносив би, скажімо 50-60% річних, то тут вже виходить ЦІКАВІШШЕ! - якщо Я б його "розділив" на половину робочого часу, то мав би 25-30%річних, а це вже не так і погано!!!
  Vlad442 написав:Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать?

- Я вмію/можу бути старанним/наполегливим і добиватись цілей!
  Vlad442 написав:Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд).

- так, фізичної - не хочу!
- а розумової.... - "айтішництво" мене не цікавить, майже, взагалі! (от чому Я не маю автівки? - та бо вона мені не цікава! - не тягне мене до автівок! - і так само до ай-тішницва! )
  Vlad442 написав:Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет.

... це питання часу! - за 2-3-4р - буде!
  Vlad442 написав:Уникальных способностей и знаний тоже.

- способності - є, але вони, знову ж таки, заключаються у ФІЗИЧНІЙ праці!
- знання, мабуть, менше....
  Vlad442 написав:Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?

- тому, що мені потрібна лише "зацепка за щось", а далі - Я вже сам.... своєю головою!
  Vlad442 написав:Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.

- це Я знаю! - тому, потрібно, щоб накопичені гроші "в чомусь" працювали!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:29

  Прохожий написав:Лично мне понравился потенциал вот этих апартов, и кстати относительно недорого
https://www.mansionglobal.com/newyork/9 ... mod=search

Один я окуелот газовой плиты в небоскребе ? :shock:
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:31

  Vlad442 написав:
  Долярчик написав:...так, Я це знаю і.... над цим думаю.... - але, часто лапаю себе на думці, що це знову таки зводиться до фізичної роботи..... - а Я її хочу по мінімуму!

Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать? Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд). Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет. Уникальных способностей и знаний тоже. Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?

Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.

мне этот оператор учётки не нравится... а как же недооценённая недвига которая имеет потенциал роста?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:32

  Прохожий написав:Vlad442
вы итишнег 0,01%? не халявщик...??? :shock:

Интересно, где вам смогло обломиться? Бывший комсомольский работник, наловивший рыбку в мутной воде? По психотипу не походите ни на успешного предпринимателя, ни на айтишника.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:33

  Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.


Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))
Живите своим умом!
zzzzzz
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