Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:28

Рыба-сом написав: Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.

А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам

Vlad442 написав: Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать? Долярчик, чем вы лучше остальных 99,99% халявщиков, которые хотят ничего не делать, а получать?

Vlad442 написав: Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд). Вы же не хотите ни физической, ни умственной работы (иначе давно были бы айтишником, потратив всего 2000 часов своего времени на наряженный интеллектуальный труд).

Vlad442 написав: Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет. Денег у вас, достаточных для существенных инвестиций, нет.

Vlad442 написав: Уникальных способностей и знаний тоже. Уникальных способностей и знаний тоже.

Vlad442 написав: Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье? Почему вы думаете, что именно вам из всех любителей халявы должно обломиться счастье?

Vlad442 написав: Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую. Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.

... малі %%- мій бізнес дає 36-38%річних, але займає майже весь мій час/життя.... і от, якщо б Я його поділив на половину(по 3 робочі дні/тиждень), то мав би отих 18%річних, що і на депо, де "нічого не потрібно робити", - то тут вже краще депо!- але, якщо б мій бізнес приносив би, скажімо 50-60% річних, то тут вже виходить ЦІКАВІШШЕ! - якщо Я б його "розділив" на половину робочого часу, то мав би 25-30%річних, а це вже не так і погано!!!- Я вмію/можу бути старанним/наполегливим і добиватись цілей!- так, фізичної - не хочу!- а розумової.... - "айтішництво" мене не цікавить, майже, взагалі! (от чому Я не маю автівки? - та бо вона мені не цікава! - не тягне мене до автівок! - і так само до ай-тішницва! )... це питання часу! - за 2-3-4р - буде!- способності - є, але вони, знову ж таки, заключаються у ФІЗИЧНІЙ праці!- знання, мабуть, менше....- тому, що мені потрібна лише "зацепка за щось", а далі - Я вже сам.... своєю головою!- це Я знаю! - тому, потрібно, щоб накопичені гроші "в чомусь" працювали!