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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2736273727382739>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:- це Я знаю! - тому, потрібно, щоб накопичені гроші "в чомусь" працювали!

Деньги не работают. Работает человек с помощью денег. Когда вы это поймете, перестанете задавать бессмысленные вопросы.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:38

  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.


Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))

На каждый доллар, заработанный Соросом, приходится доллар кем-то потерянный. Если инвестором, то статус кво соблюдено. Если работягой, то успешные спекулянты это вирус мировой экономической системы. А может санитары леса. Это смотря как посмотреть. Оба способствуют естественному отбору.
В игноре всего одна обезьяна.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:46

  Долярчик написав:
  Рыба-сом написав:Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам

... малі %% :D
- мій бізнес дає 36-38%річних, але займає майже весь мій час/життя.... і от, якщо б Я його поділив на половину(по 3 робочі дні/тиждень), то мав би отих 18%річних, що і на депо, де "нічого не потрібно робити", - то тут вже краще депо!
- але, якщо б мій бізнес приносив би, скажімо 50-60% річних, то тут вже виходить ЦІКАВІШШЕ! - якщо Я б його "розділив" на половину робочого часу, то мав би 25-30%річних, а це вже не так і погано!!

Щось я нічого не розумію: то низька маржинальність - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?) :)
Рожеві мрії про самоходну піч, скатєрть-самобранку та прінтер для друку доларів :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:48

  Vlad442 написав:
  zzzzzz написав:
  Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.


Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))

На каждый доллар, заработанный Соросом, приходится доллар кем-то потерянный. Если инвестором, то статус кво соблюдено. Если работягой, то успешные спекулянты это вирус мировой экономической системы. А может санитары леса. Это смотря как посмотреть. Оба способствуют естественному отбору.


Платят за все это налогоплательщики.
Продавая свой труд.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:50

... за крок до перевороту думок © ч. 4

  Рыба-сом написав:Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)

- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:59

  Первый написав:
  airmax78 написав:Модные МОПы и системы Dr Mengele по Нью Йоркски. И ШОК-цены. https://www.mansionglobal.com/search?ge ... earchpages

Що сказати.
Тре починати тему коли касир з маршалз зможе придбати норм хату.
Хоча, не так, коли касир з маршалз зможе правильно назвати число, за яке продають квартири.

Тут уже приходится возмущаться, что далеко не каждый инвестбанкир с Уолл Стрит может позволить себе нормальную квартиру.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:12

  Долярчик написав:
  Рыба-сом написав:Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)

- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))

Через веб-камеру показувати стріптиз для багатих збоченців :idea: :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Тут уже приходится возмущаться, что далеко не каждый инвестбанкир с Уолл Стрит может позволить себе нормальную квартиру.


в израиле пошлина на авто 100% и если ты видишь нулевый спорткар, то с большой долей вероятности за рулем фалафельщик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:31

вечір акуїїїтєльних історій)))

  Рыба-сом написав:
  Долярчик написав:
  Рыба-сом написав:Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)

- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))

Через веб-камеру показувати стріптиз для багатих збоченців :idea: :mrgreen:

оооо, а я вже думав, що тут для мужчин порад не буде, а воно он як :mrgreen:
- а то тільки бачу Сомик для провінціалок лік-без проводив, що підкачати і де й кому "на коліна" присісти :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:33

  Оранжевый-хит сезона написав:мне этот оператор учётки не нравится... а как же недооценённая недвига которая имеет потенциал роста?


зато операторы твоей учетки, все как на подбор отборные ебанько
главное оружие рашистов - ложь
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