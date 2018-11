Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:29

airmax78 написав: Тут уже приходится возмущаться, что далеко не каждый инвестбанкир с Уолл Стрит может позволить себе нормальную квартиру.



в израиле пошлина на авто 100% и если ты видишь нулевый спорткар, то с большой долей вероятности за рулем фалафельщик в израиле пошлина на авто 100% и если ты видишь нулевый спорткар, то с большой долей вероятности за рулем фалафельщик

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.