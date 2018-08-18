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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:34
Долярчик написав:
- це Я знаю! - тому, потрібно, щоб накопичені гроші "в чомусь" працювали!
Деньги не работают. Работает человек с помощью денег. Когда вы это поймете, перестанете задавать бессмысленные вопросы.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:38
zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))
На каждый доллар, заработанный Соросом, приходится доллар кем-то потерянный. Если инвестором, то статус кво соблюдено. Если работягой, то успешные спекулянты это вирус мировой экономической системы. А может санитары леса. Это смотря как посмотреть. Оба способствуют естественному отбору.
В игноре всего одна обезьяна.
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Vlad442
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:46
Долярчик написав: Рыба-сом написав:
Так чого Вам депо не підходить? Це ж спеціально для таких інвєшторів, щоб голову і все інше не дуже напрягти - гроші відніс, потім гроші отримав.
А он скоро ОВДП можна буде легко купити мікро-інвєшторам
... малі %%
- мій бізнес дає 36-38%річних, але займає майже весь мій час/життя.... і от, якщо б Я його поділив на половину(по 3 робочі дні/тиждень), то мав би отих 18%річних, що і на депо, де "нічого не потрібно робити", - то тут вже краще депо!
- але, якщо б мій бізнес приносив би, скажімо 50-60% річних, то тут вже виходить ЦІКАВІШШЕ! - якщо Я б його "розділив" на половину робочого часу, то мав би 25-30%річних, а це вже не так і погано!!
Щось я нічого не розумію: то низька маржинальність - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)
Рожеві мрії про самоходну піч, скатєрть-самобранку та прінтер для друку доларів
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:48
Vlad442 написав: zzzzzz написав: Vlad442 написав:
Еще попробуйте понять идею. Современное общество устроено так, что накопления обесцениваются, если не заняты в производительном труде. Если нормировать на инфляцию, учесть амортизацию и риски, то депозиты в реальности имеют отрицательную доходность. Аренда околонулевую.
Джордж Сорос аж закашлялся)))
В инвестиционных фондах началась паника. Хедж фонды близки к раззорению. Рынок акций начал падать. )))
На каждый доллар, заработанный Соросом, приходится доллар кем-то потерянный. Если инвестором, то статус кво соблюдено. Если работягой, то успешные спекулянты это вирус мировой экономической системы. А может санитары леса. Это смотря как посмотреть. Оба способствуют естественному отбору.
Платят за все это налогоплательщики.
Продавая свой труд.
Живите своим умом!
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:50
Рыба-сом написав:
Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)
- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 22:59
Первый написав:
Що сказати.
Тре починати тему коли касир з маршалз зможе придбати норм хату.
Хоча, не так, коли касир з маршалз зможе правильно назвати число, за яке продають квартири.
Тут уже приходится возмущаться, что далеко не каждый инвестбанкир с Уолл Стрит может позволить себе нормальную квартиру.
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airmax78
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:12
Долярчик написав: Рыба-сом написав:
Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)
- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))
Через веб-камеру показувати стріптиз для багатих збоченців
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:29
airmax78 написав:Тут уже приходится возмущаться, что далеко не каждый инвестбанкир с Уолл Стрит может позволить себе нормальную квартиру.
в израиле пошлина на авто 100% и если ты видишь нулевый спорткар, то с большой долей вероятности за рулем фалафельщик
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:31
Рыба-сом написав: Долярчик написав: Рыба-сом написав:
Щось я нічого не розумію: то низька маржинальность - це ок, то давай 25% річних (мабуть в доларах ще?)
- ні, в гривні))
- тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень", але давав трохи більше, ніж гривнедепо))
Через веб-камеру показувати стріптиз для багатих збоченців
оооо, а я вже думав, що тут для мужчин порад не буде, а воно он як
- а то тільки бачу Сомик для провінціалок лік-без проводив, що підкачати і де й кому "на коліна" присісти
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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Долярчик
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:33
Оранжевый-хит сезона написав:
мне этот оператор учётки не нравится... а как же недооценённая недвига которая имеет потенциал роста?
зато операторы твоей учетки, все как на подбор отборные ебанько
главное оружие рашистов - ложь
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trololo
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