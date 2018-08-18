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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 2736273727382739

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:52

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:04

  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:
l66
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:


коуч личностного роста - мегабизнес
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:22

  kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?


Фамилия не по фень-шую, имя тоже, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Самый лучший одесский райончик с улицами, которые не переименовывались ни при Александре Освободителе, ни при Николае Кровавом, ни при Скоропадском, ни при большевиках, ни при маршале Антонеску, ни при нынешних патриотах - это район над Отрадой - улицы Ясная, Уютная, Морская, Отрадная, вечные названия без конъюнктуры.
freeze
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