в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
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Додано: П'ят 16 лис, 2018 23:52
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:04
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
коуч личностного роста - мегабизнес
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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