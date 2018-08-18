коуч личностного роста - мегабизнес
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:07
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
коуч личностного роста - мегабизнес
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:22
Фамилия не по фень-шую, имя тоже, как корабль назовешь, так он и поплывет.
Самый лучший одесский райончик с улицами, которые не переименовывались ни при Александре Освободителе, ни при Николае Кровавом, ни при Скоропадском, ни при большевиках, ни при маршале Антонеску, ни при нынешних патриотах - это район над Отрадой - улицы Ясная, Уютная, Морская, Отрадная, вечные названия без конъюнктуры.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
за шо вас люблю, одесситы - за стабильность - не подводите)
гугл и вики же тока для лохов - так ведь?)
а потом удивляетесь почему мы так к вам относимся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:49
Додано: Суб 17 лис, 2018 00:55
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вы тоже не удосужились поинтересоваться кто такой ежи гедройц?
зы: я сторонник улицам возвращать исторические названия, я хотел бы шоп боженко переименовали снова в бульонскую, тверскую в зверинецкую, ковпака в болотную, а кудри в боенскую, но если ее переименуют в маккейна тоже за
гедройц норм чувак
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Суб 17 лис, 2018 01:00
Книгу можна ще написати. Потім ніхрєна зовсім робити не треба - просто отримувати за авторські права.
Найголовніше - всюди Я з великої літери писати. І за Мені/Моє/у Мене не забувати - тут у Вас прокол є невеличкий.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: Суб 17 лис, 2018 01:20
пошел четвёртый год, как дуратино пытается разузнать про какую-то халяву.
но воз и ныне там.
крокодил не ловится, не растёт кокос...
имхо, не доработал папа карло. не достругал.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Суб 17 лис, 2018 02:23
Цим можуть займатись люди з хорошим бекграундом, маю на увазі нпр. ті хто працював на високих посадах у великих і відомих компаніях. Думаю зараз більшість народу отримало хороший комплекс прививок від впарювання лоху і відсікає шаромижників які пройшли такі-сякі тренінги, мають в кишені три рубля і за плечима бутафорні заслуги...
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:22
... от Ви жартуєте, а ваші обидва варіанти - мають право на життя!
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 17 лис, 2018 08:31
... за крок до перевороту думок © ч. 5
... всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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