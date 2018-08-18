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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 27372738273927402741>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1185
Висота стель
4%
48
Гарний вигляд з вікон
9%
105
Гарні, "модні" МОПи
3%
39
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
24
Зручна локація
21%
252
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
83
Раціональне планування та метраж
16%
186
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
45
Ціна
18%
219
Якість будівництва
16%
184
Всього голосів : 1185
Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:07

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:


коуч личностного роста - мегабизнес
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:22

  kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?


Фамилия не по фень-шую, имя тоже, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Самый лучший одесский райончик с улицами, которые не переименовывались ни при Александре Освободителе, ни при Николае Кровавом, ни при Скоропадском, ни при большевиках, ни при маршале Антонеску, ни при нынешних патриотах - это район над Отрадой - улицы Ясная, Уютная, Морская, Отрадная, вечные названия без конъюнктуры.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

freeze написав:
Фамилия не по фень-шую, имя тоже, как корабль назовешь, так он и поплывет.

Самый лучший одесский райончик с улицами, которые не переименовывались ни при Александре Освободителе, ни при Николае Кровавом, ни при Скоропадском, ни при большевиках, ни при маршале Антонеску, ни при нынешних патриотах - это район над Отрадой - улицы Ясная, Уютная, Морская, Отрадная, вечные названия без конъюнктуры.


за шо вас люблю, одесситы - за стабильность - не подводите)
гугл и вики же тока для лохов - так ведь?)
а потом удивляетесь почему мы так к вам относимся
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:49

  kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?

Если с поляками разругаемся, то будем опять переименовывать?

А чем тверская то неугодила?
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 00:55

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  kingkongovets написав:в качестве пятничного офтопа:
а как вы относитесь к переименованию тверской в ежи гедройца?

Если с поляками разругаемся, то будем опять переименовывать?

А чем тверская то неугодила?


вы тоже не удосужились поинтересоваться кто такой ежи гедройц?

зы: я сторонник улицам возвращать исторические названия, я хотел бы шоп боженко переименовали снова в бульонскую, тверскую в зверинецкую, ковпака в болотную, а кудри в боенскую, но если ее переименуют в маккейна тоже за
гедройц норм чувак
Востаннє редагувалось kingkongovets в Суб 17 лис, 2018 01:02, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:00

  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",


Книгу можна ще написати. Потім ніхрєна зовсім робити не треба - просто отримувати за авторські права.
Найголовніше - всюди Я з великої літери писати. І за Мені/Моє/у Мене не забувати - тут у Вас прокол є невеличкий.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 01:20

  galadriel написав:Найголовніше - всюди Я з великої літери писати. І за Мені/Моє/у Мене не забувати - тут у Вас прокол є невеличкий.

пошел четвёртый год, как дуратино пытается разузнать про какую-то халяву.
но воз и ныне там.
крокодил не ловится, не растёт кокос...
имхо, не доработал папа карло. не достругал.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 02:23

  kingkongovets написав:
l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:


коуч личностного роста - мегабизнес


Цим можуть займатись люди з хорошим бекграундом, маю на увазі нпр. ті хто працював на високих посадах у великих і відомих компаніях. Думаю зараз більшість народу отримало хороший комплекс прививок від впарювання лоху і відсікає шаромижників які пройшли такі-сякі тренінги, мають в кишені три рубля і за плечима бутафорні заслуги...
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Повідомлення Додано: Суб 17 лис, 2018 08:22

  l66 написав:
  Долярчик написав:тобто, створити такий бізнес, щоб "2-3дні робочих/тиждень",

Тамадой.
Вложения небольшие. Работа обычно пятница, суббота.
Заработок зависит от того, как себя зарекомендуете. :lol:

... от Ви жартуєте, а ваші обидва варіанти - мають право на життя! :D
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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... за крок до перевороту думок © ч. 5

... всім дякую за думки! - всіх зрозумів!
- і в підсумок, хотів би завершити все це словами одного з форумчан:
  Долярчик написав:InterForever написав:
когда меня убеждают, что рентабельность от сдачи - минимальная из всех возможных вложений на аналогичный капитал я всегда спрашиваю, а какие есть еще варианты?.. какие альтернативы?... на этом, как правило, конструктивный и содержательный диалог - заканчивается...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
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